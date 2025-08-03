YKS'de Derece Yapmak Önemli mi? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS 13.'sü Olan Öğrenciyle Röportaj Yaptı

Her yıl binlerce öğrenci, hayallerindeki mesleğe adım atmak için üniversite sınavında ter döküyor. Bu sınavda derece yapan öğrencilere çeşitli burs imkanları sağlanıyor ve elbette en önemlisi, kendi istedikleri bölüm ve üniversiteyi gönül rahatlığıyla tercih edebiliyorlar. Peki YKS'de derece yapmak gerçekten önemli mi? Bu durum iş bulma konusunda bir avantaj mı?
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YKS’de Türkiye 13.’sü olup Sabancı Üniversitesi'nde burslu okuyan, hatta çift dal yapmış olan bir gençle konuştu. 1.5 yıldır iş bulamayan genç kuryelik gibi mesleklere artık sıcak baktığını söyledi.
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"Çoğunluk tanıdık ile giriyor, kuryelik gibi yan işlere sıcak bakmaya başladım."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yt kanal yorumu olarak da paylaştım. Bu nasıl bir dış çekim ortamı. Şantiye ortamında mini şortlu bir kadın kendini nasıl hisseder? Konuyla alakalı görüşüm ... Devamını Gör
İnşaat alanında mini şortlu bir kızla eğitim konuşmak.. Uzaktan bunları görenler konulu filmin giriş kısmını çekiyorlar diye düşünmüştür : )