YKS'de Derece Yapmak Önemli mi? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS 13.'sü Olan Öğrenciyle Röportaj Yaptı

Her yıl binlerce öğrenci, hayallerindeki mesleğe adım atmak için üniversite sınavında ter döküyor. Bu sınavda derece yapan öğrencilere çeşitli burs imkanları sağlanıyor ve elbette en önemlisi, kendi istedikleri bölüm ve üniversiteyi gönül rahatlığıyla tercih edebiliyorlar. Peki YKS'de derece yapmak gerçekten önemli mi? Bu durum iş bulma konusunda bir avantaj mı?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YKS’de Türkiye 13.’sü olup Sabancı Üniversitesi'nde burslu okuyan, hatta çift dal yapmış olan bir gençle konuştu. 1.5 yıldır iş bulamayan genç kuryelik gibi mesleklere artık sıcak baktığını söyledi.