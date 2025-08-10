onedio
Kapı Kolu Bile Yok: Bir Adam Tatil İçin Tuttuğu Villanın Durumuna İsyan Etti

Kapı Kolu Bile Yok: Bir Adam Tatil İçin Tuttuğu Villanın Durumuna İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 10:48

Yaz boyunca gündemimiz tatilciler ve tatil beldesindeki esnaflar arasındaki anlaşmazlıklardı bildiğiniz üzere. Esnaf yazın başından beri tatil beldelerinin boş olmasına isyan etti. Minibüs şoförlerinden cafe, restoran sahiplerine, otel sahiplerinden marketlere kadar pek çoğu isyan ettiği anların videosunu paylaştı. Tatil yapmak isteyen halk ise fiyatlardan ve hizmetin kalitesizliğinden şikayetçiydi. Bu durum hem yerli hem yabancı turisti etkiledi. 

Fethiye'de 50-60 bin TL'ye villa kiralayan vatandaş, villanın haline isyan etti. Kimileri bu fiyata göre normal bulurken kimileri ise tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar sebebiyle adamın isyanına hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Mağara mı burası?"

"Mağara mı burası?"

Villada çöp kovasının ağzına kadar dolu olduğu görüldü. Tuvaletin kapı kolu yoktu ve herhangi bir şekilde kapanmıyordu. Eski klima sesli bir şekilde çalışırken, bir tatilcinin en çok ihtiyacı olan havuz ise pisti. 

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adam isyanında haklı mı yoksa  tam olarak fiyat-performans bir villa mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

