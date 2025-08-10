Kapı Kolu Bile Yok: Bir Adam Tatil İçin Tuttuğu Villanın Durumuna İsyan Etti

Yaz boyunca gündemimiz tatilciler ve tatil beldesindeki esnaflar arasındaki anlaşmazlıklardı bildiğiniz üzere. Esnaf yazın başından beri tatil beldelerinin boş olmasına isyan etti. Minibüs şoförlerinden cafe, restoran sahiplerine, otel sahiplerinden marketlere kadar pek çoğu isyan ettiği anların videosunu paylaştı. Tatil yapmak isteyen halk ise fiyatlardan ve hizmetin kalitesizliğinden şikayetçiydi. Bu durum hem yerli hem yabancı turisti etkiledi.

Fethiye'de 50-60 bin TL'ye villa kiralayan vatandaş, villanın haline isyan etti. Kimileri bu fiyata göre normal bulurken kimileri ise tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar sebebiyle adamın isyanına hak verdi.