Uzun Zamandır Reklamını Yaptığı Kahveyi Boş Fincanla Tanıtan Özlem Öz Dillere Düştü

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ü artık bir şekilde hepiniz tanıyorsunuzdur. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dava sürecinde gözler Özlem Öz ve ailesine çevrilmişti. Onlar da incelemeye alınsa da haklarında herhangi bir tutuklama ya da gözaltı süreci gerçekleşmedi. Kendisinin şu anda neredeyse 4 milyona yakın takipçisi var ve pek çok reklam yapıyor.

Özlem Öz uzun zamandır tanıtımını yaptığı kahve için yine bir video çekti. Videoda boş bardak kullandığı görüldü. O anlar sosyal medyanın diline düştü.