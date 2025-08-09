Uzun Zamandır Reklamını Yaptığı Kahveyi Boş Fincanla Tanıtan Özlem Öz Dillere Düştü

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ü artık bir şekilde hepiniz tanıyorsunuzdur. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dava sürecinde gözler Özlem Öz ve ailesine çevrilmişti. Onlar da incelemeye alınsa da haklarında herhangi bir tutuklama ya da gözaltı süreci gerçekleşmedi. Kendisinin şu anda neredeyse 4 milyona yakın takipçisi var ve pek çok reklam yapıyor.
Özlem Öz uzun zamandır tanıtımını yaptığı kahve için yine bir video çekti. Videoda boş bardak kullandığı görüldü. O anlar sosyal medyanın diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu kahve bana enerji veriyor"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın