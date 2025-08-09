onedio
Uzun Zamandır Reklamını Yaptığı Kahveyi Boş Fincanla Tanıtan Özlem Öz Dillere Düştü

Uzun Zamandır Reklamını Yaptığı Kahveyi Boş Fincanla Tanıtan Özlem Öz Dillere Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 20:04 Son Güncelleme: 09.08.2025 - 20:47

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ü artık bir şekilde hepiniz tanıyorsunuzdur. Özellikle Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin dava sürecinde gözler Özlem Öz ve ailesine çevrilmişti. Onlar da incelemeye alınsa da haklarında herhangi bir tutuklama ya da gözaltı süreci gerçekleşmedi. Kendisinin şu anda neredeyse 4 milyona yakın takipçisi var ve pek çok reklam yapıyor. 

Özlem Öz uzun zamandır tanıtımını yaptığı kahve için yine bir video çekti. Videoda boş bardak kullandığı görüldü. O anlar sosyal medyanın diline düştü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu kahve bana enerji veriyor"

"Bu kahve bana enerji veriyor"

Özlem Öz de Dilan Polat da uzun zamandır bir zayıflama kahvesinin tanıtımı yapıyor bildiğiniz üzere. Ürün hakkında pek çok şikayet olsa da satışlar tam gaz devam ediyor. Fakat Özlem Öz reklam konusundaki ustalığından beklenmeyecek bir hata yapınca sosyal medyanın diline düşmekten de kaçamadı.

