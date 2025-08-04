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Bu Sakinlik Bize Fazla: Fransa'da Çalışan Bir Türk İşten Evine Giderken Karşılaştığı Manzaraları Paylaştı

Bu Sakinlik Bize Fazla: Fransa'da Çalışan Bir Türk İşten Evine Giderken Karşılaştığı Manzaraları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 22:34

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Günümüzde pek çok genç, daha iyi kariyer fırsatları, maddi kazanç ve özgür bir yaşam hayaliyle yurt dışında çalışmayı istiyor. Ancak bu istek, beraberinde birçok tedirginliği de getiriyor. Dil bariyeri, kültürel uyum süreci, aileden uzak kalmak ve yabancı bir ülkede tutunamama korkusu gençlerin karar vermesini zorlaştırıyor. Ayrıca vize, oturum izni ve çalışma şartları gibi belirsizlikler de onları düşündürüyor. Hayaller büyük olsa da, bilinmezlikler ve riskler gençleri hem heyecanlandırıyor hem de kaygılandırıyor. Yurt dışında iş bulan gençler ise diğerlerine fikir olması adına bilgilendirici videolar paylaşıyor.

Fransa'da çalışan bir Türk, işten evine bisikletle giderken yol boyunca karşılaştığı manzaraları paylaştı. Sokakların ve insanların huzuru izlerken bile hissedildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DMxmbmdNs9V/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Fransa dünyanın en romantik şehri olarak bilinir.

Fransa dünyanın en romantik şehri olarak bilinir.

Özellikle Paris, “aşıklar şehri” ismiyle anılıyor hatta evlilik tekliflerinin başkenti. Sanatın, tarihin ve zarif mimarinin iç içe geçtiği bu şehir, dünyanın dört bir yanından gelen çiftlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Fakat ülke son zamanlarda sokaklarının kirli oluşuyla gündeme geliyordu. Çöplerin zamanında toplanmaması, bazı bölgelerde kötü kokuların yayılması ve sokaklardaki temizlik sorunları hem yerli halkın hem de turistlerin dikkatini çekiyordu. Videoda insanların huzurlu oluşunun yanında düzen, temizlik ve sakinlik de dikkat çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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