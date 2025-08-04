Bu Sakinlik Bize Fazla: Fransa'da Çalışan Bir Türk İşten Evine Giderken Karşılaştığı Manzaraları Paylaştı

Günümüzde pek çok genç, daha iyi kariyer fırsatları, maddi kazanç ve özgür bir yaşam hayaliyle yurt dışında çalışmayı istiyor. Ancak bu istek, beraberinde birçok tedirginliği de getiriyor. Dil bariyeri, kültürel uyum süreci, aileden uzak kalmak ve yabancı bir ülkede tutunamama korkusu gençlerin karar vermesini zorlaştırıyor. Ayrıca vize, oturum izni ve çalışma şartları gibi belirsizlikler de onları düşündürüyor. Hayaller büyük olsa da, bilinmezlikler ve riskler gençleri hem heyecanlandırıyor hem de kaygılandırıyor. Yurt dışında iş bulan gençler ise diğerlerine fikir olması adına bilgilendirici videolar paylaşıyor.

Fransa'da çalışan bir Türk, işten evine bisikletle giderken yol boyunca karşılaştığı manzaraları paylaştı. Sokakların ve insanların huzuru izlerken bile hissedildi.