Çocukluğumuzun Oyuncağı "Yoyo"yu Başka Bir Seviyeye Taşıyarak 8. Kez Şampiyon Olan Sporcunun Gösterisi

Yoyo özellikle 80'ler, 90'lar neslinin favori oyuncaklarından biriydi. Yeni nesil için anlatalım; yoyo iki yuvarlak disk ile bu diskleri ortadan birleştiren bir eksen ve ipe sarılı yapısından oluşan basit ama eğlenceli bir oyuncak. İpi aşağı doğru bıraktığımızda yoyo yerçekiminin etkisiyle iner ve ardından ipin gerginliğiyle tekrar yukarı çıkardı. Oldukça basit gibi görünse de oldukça zordu. Hatta bazen ipi dolanır bize küçük çaplı bir sinir krizi geçirtirdi. Peki yoyonun bir yarışması olduğunu biliyor muydunuz?

Hajime Miura, Prag’da düzenlenen 2025 Dünya Yoyo Yarışması’nda 3A kategorisinde sekizinci kez dünya şampiyonluğunu kazanarak, yoyo tarihinin en baskın oyuncularından biri olarak adını kalıcı şekilde yazdırdı. Gösterisi ise izleyenleri adeta hipnotize etti.