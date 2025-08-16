onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çocukluğumuzun Oyuncağı "Yoyo"yu Başka Bir Seviyeye Taşıyarak 8. Kez Şampiyon Olan Sporcunun Gösterisi

Çocukluğumuzun Oyuncağı "Yoyo"yu Başka Bir Seviyeye Taşıyarak 8. Kez Şampiyon Olan Sporcunun Gösterisi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2025 - 22:13

İçerik Devam Ediyor

Yoyo özellikle 80'ler, 90'lar neslinin favori oyuncaklarından biriydi. Yeni nesil için anlatalım; yoyo iki yuvarlak disk ile bu diskleri ortadan birleştiren bir eksen ve ipe sarılı yapısından oluşan basit ama eğlenceli bir oyuncak. İpi aşağı doğru bıraktığımızda yoyo yerçekiminin etkisiyle iner ve ardından ipin gerginliğiyle tekrar yukarı çıkardı. Oldukça basit gibi görünse de oldukça zordu. Hatta bazen ipi dolanır bize küçük çaplı bir sinir krizi geçirtirdi. Peki yoyonun bir yarışması olduğunu biliyor muydunuz?

Hajime Miura, Prag’da düzenlenen 2025 Dünya Yoyo Yarışması’nda 3A kategorisinde sekizinci kez dünya şampiyonluğunu kazanarak, yoyo tarihinin en baskın oyuncularından biri olarak adını kalıcı şekilde yazdırdı. Gösterisi ise izleyenleri adeta hipnotize etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın