Bildirim Yanılmadı: Deprem Bildirimi Alan Gençler Geri Sayım Yaparak Depremi Bekledi

10 Ağustos günü Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki depremde pek çok bina yıkılırken 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremden önce bazı telefonlara, depremi haber veren bir bildirim gitti. Bu bildirime henüz alışık olmadığınız için, bildirimi alanlar genel olarak ne olduğuna anlam veremedi.

Sokakta vakit geçiren bir arkadaş gurubuna deprem bildirimi geldi. Bildirimin ardından geri sayım yaparak sarsıntıyı beklemeye başladılar. Deprem tam olarak bildirimde belirtildiği anda başladı.