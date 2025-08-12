Bildirim Yanılmadı: Deprem Bildirimi Alan Gençler Geri Sayım Yaparak Depremi Bekledi

10 Ağustos günü Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki depremde pek çok bina yıkılırken 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremden önce bazı telefonlara, depremi haber veren bir bildirim gitti. Bu bildirime henüz alışık olmadığınız için, bildirimi alanlar genel olarak ne olduğuna anlam veremedi.
Sokakta vakit geçiren bir arkadaş gurubuna deprem bildirimi geldi. Bildirimin ardından geri sayım yaparak sarsıntıyı beklemeye başladılar. Deprem tam olarak bildirimde belirtildiği anda başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem bildirimi nasıl gelebiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın