Ciddiye Almadı mı? Canlı Yayında Fulya Öztürk ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Arasında Geçen Diyalog Gündem Oldu

10 Ağustos günü ülkemiz Balıkesir merkezli 6.2'lik bir depremle sarsıldı. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi. Sarsıntının ardından yıkımların meydana geldiği açıklandı, ardından ise acı haber geldi. 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bu büyüklükteki bir depremde bile yıkımların ve can kaybının yaşanması tepkileri beraberinde getirirken gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Pek çok uzman olası bir başka deprem ihtimalini değerlendirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Fulya Öztürk'ün yayınına konuk olarak deprem üzerine konuştu. Fulya Öztürk ile arasında geçen diyalog gündem oldu.