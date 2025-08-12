onedio
Ciddiye Almadı mı? Canlı Yayında Fulya Öztürk ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Arasında Geçen Diyalog Gündem Oldu

Ciddiye Almadı mı? Canlı Yayında Fulya Öztürk ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Arasında Geçen Diyalog Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 12:01 Son Güncelleme: 12.08.2025 - 12:03

10 Ağustos günü ülkemiz Balıkesir merkezli 6.2'lik bir depremle sarsıldı. Deprem pek çok çevre ilde hissedildi. Sarsıntının ardından yıkımların meydana geldiği açıklandı, ardından ise acı haber geldi. 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralanan vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bu büyüklükteki bir depremde bile yıkımların ve can kaybının yaşanması tepkileri beraberinde getirirken gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Pek çok uzman olası bir başka deprem ihtimalini değerlendirdi. 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Fulya Öztürk'ün yayınına konuk olarak deprem üzerine konuştu. Fulya Öztürk ile arasında geçen diyalog gündem oldu.

"Hiç tartışmadım seninle. Gördün mü tavrımı?"

"Hiç tartışmadım seninle. Gördün mü tavrımı?"

Fulya Öztürk 1998 senesinde Adana'da meydana gelen depremi bizzat yaşadığını ve büyüklüğünün 6.8 olduğunu iddia etti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu söylese de üzerinde durmadı. Ardından rejiden gelen bilgiyle, Üşümezsoy'un doğru söylediği, Fulya Öztürk'ün yanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Üşümezsoy'un 'Hiç tartışmadım seninle. Gördün mü tavrımı?' sözleri 'Fulya Öztürk'ü ciddiye almıyor' şeklinde yorumlandı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
