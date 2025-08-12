onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çanakkale'de Duygulandıran Dayanışma: Şefler Sandviç Hazırlarken Kuryeler Sandviçleri Ekiplere Teslim Etti

Çanakkale'de Duygulandıran Dayanışma: Şefler Sandviç Hazırlarken Kuryeler Sandviçleri Ekiplere Teslim Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.08.2025 - 09:41

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin dört bir yanı yangın felaketi ile mücadele ederken bir acı haber de Çanakkale'den geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yaşam alanlarına ulaştı. Pek çok ev ve aracın yandığı öğrenilirken, dumandan etkilenen vatandaşlarımız tedavi altına alındı. Güzelyalı bölgesine sıçrayan alevler ise villaların bulunduğu bölgeyi etkisi altına aldı ve pek çok villa küle döndü. 

Çanakkale'de halk yangınla mücadele eden ekipler için seferber oldu. Kent Konseyi organizasyonu ile aynı noktada toplanan insanlar ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Dükkanlarını kapatan şefler sandviç hazırlarken, kuryeler ise paketleri yangınla mücadele eden ekiplere ulaştırmak için bekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Çanakkale ruhu"

"Çanakkale ruhu"

Kısa sürede oluşan bu seferberlik ve birlik duygusu sürekli kötü haberler aldığımız şu günlerde umutları yeniden yeşertti. Yangın süreci boyunca farklı şehirlerimizden de benzer görüntüler gelmişti. Pek çok işletme şehirlerindeki yangına müdahale eden ekiplere ücretsiz yemek servisinde bulunmuş, çiftçiler ise samanları yanan meslektaşlarına tonlarca saman götürmüştü.

Sizinle burada paylaşmıştık;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
10
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın