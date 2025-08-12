Çanakkale'de Duygulandıran Dayanışma: Şefler Sandviç Hazırlarken Kuryeler Sandviçleri Ekiplere Teslim Etti

Ülkemizin dört bir yanı yangın felaketi ile mücadele ederken bir acı haber de Çanakkale'den geldi. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yaşam alanlarına ulaştı. Pek çok ev ve aracın yandığı öğrenilirken, dumandan etkilenen vatandaşlarımız tedavi altına alındı. Güzelyalı bölgesine sıçrayan alevler ise villaların bulunduğu bölgeyi etkisi altına aldı ve pek çok villa küle döndü.

Çanakkale'de halk yangınla mücadele eden ekipler için seferber oldu. Kent Konseyi organizasyonu ile aynı noktada toplanan insanlar ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Dükkanlarını kapatan şefler sandviç hazırlarken, kuryeler ise paketleri yangınla mücadele eden ekiplere ulaştırmak için bekledi.