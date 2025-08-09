onedio
Çanakkale'deki Orman Yangınında Alevlerin Arasında Kalan İtfaiye Ekibinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
09.08.2025 - 23:24

Son günlerde ülkemizin dört bir yanı yangın felaketi ile mücadele ediyor bildiğiniz üzere. Pek çok şehrimiz yangınlardan büyük zarar gördü. Tam bir şehirdeki yangının kontrol altına alındığı haberini alırken başka bir şehirden bir yangın haberi daha alıyoruz. Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye ekipleri ve gönüllüler canla başla mücadele veriyor. Ne yazık ki acı haberlerle de karşılaşıyoruz. 

Geçtiğimiz gün Çanakkale'den büyük bir yangın haberi geldi. Alevler kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı ve bazı vatandaşlarımız evlerini kaybetti. Yangına müdahale için yola çıkan bir ekip alevlerin arasında kaldı. O anlarda aracın içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Abi çok korkuyorum"

İtfaiyeci olmak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu bir meslek. Sıcak, yoğun duman, toksik gazlar ve çöken yapılarla mücadele ederken hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını korumak zorunda kalıyorlar. Ağır ekipmanlar ve koruyucu kıyafetler içinde, çoğu zaman yüksek sıcaklıkta ve dar alanlarda çalışıyorlar. Özellikle son günlerde yaşanan felaketlerde onların önemini bir kere daha hatırladık. Her bir yangın felaketinde kötü bir haber almamak için dua ediyoruz. Fakat Eskişehir'deki yangın felaketinde 11 itfaiye erini kaybettik. Yanan ormanlarımıza üzülürken bu haber yüreğimizi bir kere daha yaktı.

