Çanakkale'deki Orman Yangınında Alevlerin Arasında Kalan İtfaiye Ekibinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son günlerde ülkemizin dört bir yanı yangın felaketi ile mücadele ediyor bildiğiniz üzere. Pek çok şehrimiz yangınlardan büyük zarar gördü. Tam bir şehirdeki yangının kontrol altına alındığı haberini alırken başka bir şehirden bir yangın haberi daha alıyoruz. Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye ekipleri ve gönüllüler canla başla mücadele veriyor. Ne yazık ki acı haberlerle de karşılaşıyoruz.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'den büyük bir yangın haberi geldi. Alevler kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı ve bazı vatandaşlarımız evlerini kaybetti. Yangına müdahale için yola çıkan bir ekip alevlerin arasında kaldı. O anlarda aracın içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı.