Senin Ağız Bakım Rutinini Puanlıyoruz!

Elif Nur Çamurcu
11.01.2026 - 21:01

Diş fırçalamak çoğu insanın günlük rutininde yer alır. Ama ağız bakımı sadece diş fırçalamaktan geçmez... Ağız bakımında fark etmeden bazı küçük hatalar yaparız. Bu hataları fark edip sağlıklı bir gülümseme elde etmek bizim elimizde! 

Ağız bakımının sadece estetik görünüm için değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu bilerek adım atmamız gerekir. Gelin, birlikte ağız bakım rutininizi inceleyelim ve puanlayalım!

1. İlk soru klasik olsun... Günde kaç defa dişlerinizi fırçalarsınız?

2. Peki, bakterileri öldürmek için ağız gargarası kullanıyor musunuz?

3. Dişlerin arasındaki artıkları temizlemek gerek! Diş ipi kullanma sıklığınız nedir?

4. Tatlılardan uzak durmak zor... Şekerli yiyecek ve içeceklerle aranız nasıl?

5. Şarjlı diş fırçanızın başlığını ne kadar sıklıkla değiştirirsiniz?

6. Dişleri fırçalamak demek, fırçayı dişe sürmek demek değildir... Ne kadar süre fırçalarsınız?

7. Son olarak! Diş kontrolüne gitme sıklığınız nedir?

Ağız bakımını çok iyi yapıyorsunuz!

Ağız bakımında örnek alınacak kişilersiniz! Dişlerinizi düzenli bir şekilde fırçalayarak diş ipini ve gargarayı aksatmıyorsunuz. Böylece detaylı bir temizlik oluyor. Bu özen ile birlikte sadece diş sağlığınızı değil, aynı zaman genel vücut sağlığınızı da olumlu olarak etkilemiş oluyorsunuz. Bu yüzden diş hekiminize gittiğiniz zaman iltifat alıyor olabilirsiniz. 

Alışkanlıklarınız sayesinde uzun yıllar güzel bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz! Diş fırçanızı düzenli olarak değiştirme detayını kaçırmayan birinin kendisine saygısı büyük demektir! Rutininize eklemeniz ya da çıkarmanız gereken bir şey yok. Sadece sadık kalarak istikrarlı olmanız gerekiyor!

Ağız bakımınız fena değil ama daha dikkatli olmalısınız!

Ağız bakım rutininizin iyi olduğunu görüyoruz. Fakat birkaç küçük alışkanlık ekleyebilirsiniz. Günde bir kez dişinizi fırçalamak yerine sabah ve akşam olmak üzere iki defa fırçalamanız büyük bir fark yaratacaktır. Ayrıca diş ipi ve gargaranın düzenli olarak kullanılması diş sağlığına olumlu olarak etki eder. 

Şekerli gıdalardan uzak durmak zor... Ama onların ağız sağlığına zararlarını bir bilseniz. Diş minenize zarar gelmesini istemeyiz. Ayrıca kontrolleri aksatmadan gitmeniz de herhangi bir sorunun erken tespit edilmesini sağlayabilir!

Ağız bakımınıza dikkat etmeniz gerekiyor!

Ağız bakım rutininizde bazı boşluklar olduğunu görüyoruz. Diş fırçalamayı aksatıyor, diş ipi nadiren kullanıyor olabilirsiniz... Bu yüzden diş taşı oluşabilir ve diş eti çekilmesi yaşanabilir. Ayrıca düzenli gargaranın olmaması bakterileri artırabilir. Diş kontrolü için de ağrının olmasını beklememek gerekir. 

Günlük rutininize sabah ve akşam fırçalamalarını eklemeleri, diş ipi ve dil temizliğine de dikkat etmelisiniz. Sadece 5 dakikanızı ayırarak dişlerinizi hem estetik hale getirebilir hem de ağız sağlığınızı olumlu olarak etkileyebilirsiniz!

Ağız bakımınızın alarmı çalıyor!

Ağız bakımını ciddiye almadığınızı görüyoruz. Dişleri düzensiz fırçalamak, diş ipi kullanmamak, şekerli gıdaları fazlaca kullanmak... Tüm bunlar ağız sağlığını olumsuz olarak etkiler. Diş çürükleri oluşabilir, diş eti hastalıkları kendini gösterebilir ve kötü ağız kokusu peşinizi bırakmaz. Ayrıca diş etinde sık sık kanamalar olur. 

Bu yüzden günde iki defa dişlerinizi fırçalamalı, gargara yapmalı, ip kullanmalı ve kontrollere gitmelisiniz. Rutin oluşturmak zor değil! Bu rutinler ile 1-2 hafta içinde olumlu olarak fark hissedeceksiniz. Ağız sağlığınız ile hem görünüşünüz değişecek hem de enerjiniz yerine gelecek!

