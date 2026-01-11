Senin Ağız Bakım Rutinini Puanlıyoruz!
Diş fırçalamak çoğu insanın günlük rutininde yer alır. Ama ağız bakımı sadece diş fırçalamaktan geçmez... Ağız bakımında fark etmeden bazı küçük hatalar yaparız. Bu hataları fark edip sağlıklı bir gülümseme elde etmek bizim elimizde!
Ağız bakımının sadece estetik görünüm için değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu bilerek adım atmamız gerekir. Gelin, birlikte ağız bakım rutininizi inceleyelim ve puanlayalım!
1. İlk soru klasik olsun... Günde kaç defa dişlerinizi fırçalarsınız?
2. Peki, bakterileri öldürmek için ağız gargarası kullanıyor musunuz?
3. Dişlerin arasındaki artıkları temizlemek gerek! Diş ipi kullanma sıklığınız nedir?
4. Tatlılardan uzak durmak zor... Şekerli yiyecek ve içeceklerle aranız nasıl?
5. Şarjlı diş fırçanızın başlığını ne kadar sıklıkla değiştirirsiniz?
6. Dişleri fırçalamak demek, fırçayı dişe sürmek demek değildir... Ne kadar süre fırçalarsınız?
7. Son olarak! Diş kontrolüne gitme sıklığınız nedir?
Ağız bakımını çok iyi yapıyorsunuz!
Ağız bakımınız fena değil ama daha dikkatli olmalısınız!
Ağız bakımınıza dikkat etmeniz gerekiyor!
Ağız bakımınızın alarmı çalıyor!
