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Aydın'da Kimliğini Vermek İstemeyen Bir Sürücü Tartışma Yaşadığı Polisin Kolunu Isırdı

Aydın'da Kimliğini Vermek İstemeyen Bir Sürücü Tartışma Yaşadığı Polisin Kolunu Isırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 20:12

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Gün geçmiyor ki ülkemizde garip bir olay yaşanmasın. Her güne yeni bir gariplikle uyanıyoruz. Artık birçoğuna şaşırmıyoruz bile. Bir garip haber de Aydın'dan geldi.

Aydın'daki bir yol kontrolü sırasında, kimliğini vermeyi reddeden bir sürücü ile polis memuruyla arasında arbede yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında şahıs, polis memurun kolunu ısırdı. Bu olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Tişörtümü yırttı"

"Tişörtümü yırttı"

Aydın'ın Germencik bölgesinde , Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Atatürk Caddesi'nde bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, kontrol noktasına yakın bir yerde duran bir otomobil polislerin dikkatini çekti. Polis memurları, otomobilin sürücüsü M.D.C.Ş.'nin kimlik bilgilerini kontrol etmek istedi. Ancak sürücü, kimlik bilgilerini vermek istemeyince polisle tartışmaya başladı. Bu esnada M.D.C.Ş., bir polis memurunun kolunu ısırdı. Olay yerine ek polis ekipleri sevk edildi ve şüpheli kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü ve ifadesi alındı. Savcılığın talimatı üzerine, şüpheli serbest bırakıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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