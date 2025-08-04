Aydın'da Kimliğini Vermek İstemeyen Bir Sürücü Tartışma Yaşadığı Polisin Kolunu Isırdı

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip bir olay yaşanmasın. Her güne yeni bir gariplikle uyanıyoruz. Artık birçoğuna şaşırmıyoruz bile. Bir garip haber de Aydın'dan geldi.
Aydın'daki bir yol kontrolü sırasında, kimliğini vermeyi reddeden bir sürücü ile polis memuruyla arasında arbede yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında şahıs, polis memurun kolunu ısırdı. Bu olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tişörtümü yırttı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
The Walking Dead Türkiye.. kuduz aşısı da kesmez
Acilen kuduz aşısı ol kardeş 😰
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.