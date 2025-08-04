Aydın'da Kimliğini Vermek İstemeyen Bir Sürücü Tartışma Yaşadığı Polisin Kolunu Isırdı

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip bir olay yaşanmasın. Her güne yeni bir gariplikle uyanıyoruz. Artık birçoğuna şaşırmıyoruz bile. Bir garip haber de Aydın'dan geldi.

Aydın'daki bir yol kontrolü sırasında, kimliğini vermeyi reddeden bir sürücü ile polis memuruyla arasında arbede yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında şahıs, polis memurun kolunu ısırdı. Bu olayın hemen ardından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.