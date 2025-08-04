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Ankara’da Bir Sürücü Motosiklet Üstündeki Kişinin Kıyafetine Tepki Gösterdi:"Çoluk Çocukla Gördüğümüz Manzara"

Ankara’da Bir Sürücü Motosiklet Üstündeki Kişinin Kıyafetine Tepki Gösterdi:"Çoluk Çocukla Gördüğümüz Manzara"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 23:33

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Ülkemizde trafikte birbirinden ilginç görüntülere rastlamaya alışığız. Başkent Ankara’da yoğun trafiğin yaşandığı bir sırada motosiklet ile seyreden bir şahsın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 'Ankara’da Trafikte çoluk çocuk karşılaştığımız manzara' notuyla paylaşılan görüntüler yalnızca trafik güvenliği değil, kamusal alanda mahremiyet sınırları konusunu da bir tartışma başlattı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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