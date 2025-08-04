Ankara’da Bir Sürücü Motosiklet Üstündeki Kişinin Kıyafetine Tepki Gösterdi:"Çoluk Çocukla Gördüğümüz Manzara"

Ülkemizde trafikte birbirinden ilginç görüntülere rastlamaya alışığız. Başkent Ankara’da yoğun trafiğin yaşandığı bir sırada motosiklet ile seyreden bir şahsın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 'Ankara’da Trafikte çoluk çocuk karşılaştığımız manzara' notuyla paylaşılan görüntüler yalnızca trafik güvenliği değil, kamusal alanda mahremiyet sınırları konusunu da bir tartışma başlattı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.