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Kendisini Hoca Olarak Tanıtan Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Parmak Arası Terlik" Fetvası Tepki Çekti

Kendisini Hoca Olarak Tanıtan Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Parmak Arası Terlik" Fetvası Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2025 - 19:09 Son Güncelleme: 04.08.2025 - 19:45

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Sosyal medyada son dönemde kendini hoca olarak tanıtan insanların dini bilgiler verdikleri videolara sıkça rastlıyoruz bildiğiniz üzere. Takipçi kazanma amacıyla dini içerikler paylaşan bu kişilerin bir kısmı, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan fetvalar verdiği biliniyor. Hatta bazıları toplumda kafa karışıklığına yol açacak yorumlarda bulunuyor.

Yine kendisini hoca olarak tanıtan bir kişiye 'Kadınların çorapsız parmak arası terlik ya da sandalet giymesi caiz mi?' sorusu soruldu. O videoya tepkiler yağdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Kadınların ayakları yabancı erkeklerin onları görmesi konusunda avret kabul edilmiştir."

"Kadınların ayakları yabancı erkeklerin onları görmesi konusunda avret kabul edilmiştir."

Dini konuların toplumda sıklıkla kadınlar üzerinden konuşulması, toplumsal cinsiyet rollerinin ve ataerkil bakış açısının dini yorumlara nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor. Başörtüsü, kıyafet seçimi, ses tonu, gülüş şekli gibi detaylar sürekli gündeme getirilirken; ahlak, adalet, kul hakkı, yolsuzluk gibi daha kapsayıcı ve herkes için geçerli olan değerler geri planda kalabiliyor. Bu durum, dini sadece kadınların nasıl davranması gerektiği üzerinden tanımlayan yüzeysel ve ayrımcı bir yaklaşıma yol açıyor. Bu sıcak yaz günlerinde bile kadınların kıyafetleri üzerinden sorular sorulması ve videolar paylaşılması da tepkileri beraberinde getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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zülkarneyn

veled-î zînaya benziyorsun -Grok

lily

allahın söylemediği bir şeye nasıl da hüküm veriyorlar ama işte dini eğip bükmek böyle bir şey

Bozkurt

İncellerin kendini kamufle ettiği alanlardan birisi.