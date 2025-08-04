Kendisini Hoca Olarak Tanıtan Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Parmak Arası Terlik" Fetvası Tepki Çekti

Sosyal medyada son dönemde kendini hoca olarak tanıtan insanların dini bilgiler verdikleri videolara sıkça rastlıyoruz bildiğiniz üzere. Takipçi kazanma amacıyla dini içerikler paylaşan bu kişilerin bir kısmı, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan fetvalar verdiği biliniyor. Hatta bazıları toplumda kafa karışıklığına yol açacak yorumlarda bulunuyor.

Yine kendisini hoca olarak tanıtan bir kişiye 'Kadınların çorapsız parmak arası terlik ya da sandalet giymesi caiz mi?' sorusu soruldu. O videoya tepkiler yağdı.