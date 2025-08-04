Kendisini Hoca Olarak Tanıtan Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Parmak Arası Terlik" Fetvası Tepki Çekti

Sosyal medyada son dönemde kendini hoca olarak tanıtan insanların dini bilgiler verdikleri videolara sıkça rastlıyoruz bildiğiniz üzere. Takipçi kazanma amacıyla dini içerikler paylaşan bu kişilerin bir kısmı, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan fetvalar verdiği biliniyor. Hatta bazıları toplumda kafa karışıklığına yol açacak yorumlarda bulunuyor.
Yine kendisini hoca olarak tanıtan bir kişiye 'Kadınların çorapsız parmak arası terlik ya da sandalet giymesi caiz mi?' sorusu soruldu. O videoya tepkiler yağdı.
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"Kadınların ayakları yabancı erkeklerin onları görmesi konusunda avret kabul edilmiştir."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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veled-î zînaya benziyorsun -Grok
allahın söylemediği bir şeye nasıl da hüküm veriyorlar ama işte dini eğip bükmek böyle bir şey
İncellerin kendini kamufle ettiği alanlardan birisi.