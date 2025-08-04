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Marmaray’da Taciz: Genç Kızın Saçını Koklamaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı

Marmaray’da Taciz: Genç Kızın Saçını Koklamaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 22:43

İstanbul’da Marmaray’ın içinde genç kızı saçını kokmalamaya çalışarak taciz eden şüphelinin görüntüleri tepki çelmişti. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şüpheli M.Ç.’nin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

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Marmaray’da yaşanan tacizin görüntüleri 👇

Tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hesabından yapılan açıklamada, “04.08.2025 tarihinde toplu taşıma aracında meydana gelen cinsel taciz olayı ile ilgili olarak derhal başlatılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltındaki şüphelinin görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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