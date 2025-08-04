Gündemdeki Sahte Diploma Olayı ile İlgili Ali Yerlikaya’dan Açıklama: Kaç Sahte Diploma Tespit Edildi?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer alan sahte diploma olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 57 adet sahte diploma tespit edildiğini ve yapılan 2 operasyonla 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.
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Organize bir suç örgütünün el geçirdiği e imzalarla sahte üniversitesi ve lise diploması ile sahte ehliyet satmasının yankıları sürüyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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