onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gündemdeki Sahte Diploma Olayı ile İlgili Ali Yerlikaya’dan Açıklama: Kaç Sahte Diploma Tespit Edildi?

Gündemdeki Sahte Diploma Olayı ile İlgili Ali Yerlikaya’dan Açıklama: Kaç Sahte Diploma Tespit Edildi?

Ali Yerlikaya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.08.2025 - 21:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer alan sahte diploma olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 57 adet sahte diploma tespit edildiğini ve yapılan 2 operasyonla 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Organize bir suç örgütünün el geçirdiği e imzalarla sahte üniversitesi ve lise diploması ile sahte ehliyet satmasının yankıları sürüyor.

Organize bir suç örgütünün el geçirdiği e imzalarla sahte üniversitesi ve lise diploması ile sahte ehliyet satmasının yankıları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sahtecilik için 2 ayrı operasyon düzenlendiğini ve toplam 197 kişinin gözaltına alınıp, 37 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 57 adet sahte üniversite diploması, 108 adet sahte ehliyet ve 4 adet sahte lise diploması düzenlendiğinin belirlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
twitter.com

Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı

olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol kararı verilmiştir.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak;

1.Dalga Operasyonda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu,

Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine;

7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.

2.Dalga Operasyonda

Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı.

Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır.

Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu;

57 adet sahte diploma,

108 adet sahte sürücü belgesi ve

4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
8
6
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın