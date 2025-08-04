Sahte Diploma Skandalı Hakkında İronik Yorumlarıyla Öne Çıkan Kişiler

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. İlk başta bazı şikayet platformlarında çıkan sahte diplomaları pek çok kişi basılı kağıtlar sandı. Ancak yeni detaylar geldikçe sistemin sahte diplomaları resmi kurumlara işlediği hatta bu diplomalarla pek çok kişinin makam ve meslek sahibi olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimlerin de adının karıştığı sahte diploma skandalı hakkında elbette ciddi şeyler söyleyenler olduğu kadar ağlanacak halimize güldürenler de çıktı.