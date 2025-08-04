onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sahte Diploma Skandalı Hakkında İronik Yorumlarıyla Öne Çıkan Kişiler

Sahte Diploma Skandalı Hakkında İronik Yorumlarıyla Öne Çıkan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2025 - 15:27

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. İlk başta bazı şikayet platformlarında çıkan sahte diplomaları pek çok kişi basılı kağıtlar sandı. Ancak yeni detaylar geldikçe sistemin sahte diplomaları resmi kurumlara işlediği hatta bu diplomalarla pek çok kişinin makam ve meslek sahibi olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimlerin de adının karıştığı sahte diploma skandalı hakkında elbette ciddi şeyler söyleyenler olduğu kadar ağlanacak halimize güldürenler de çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın