Sahte Diploma Skandalı Hakkında İronik Yorumlarıyla Öne Çıkan Kişiler
Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. İlk başta bazı şikayet platformlarında çıkan sahte diplomaları pek çok kişi basılı kağıtlar sandı. Ancak yeni detaylar geldikçe sistemin sahte diplomaları resmi kurumlara işlediği hatta bu diplomalarla pek çok kişinin makam ve meslek sahibi olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimlerin de adının karıştığı sahte diploma skandalı hakkında elbette ciddi şeyler söyleyenler olduğu kadar ağlanacak halimize güldürenler de çıktı.
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Tepkiler şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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