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Üzerinden Yıllar Geçse de Hafızalara Kazınan Efsane Gazete Küpürleri

Üzerinden Yıllar Geçse de Hafızalara Kazınan Efsane Gazete Küpürleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2025 - 11:07

İnternetin en derinden etkilediği alanlardan biri de şüphesiz basılı yayınlar oldu. Bir zamanlar milyon tirajlara ulaşan gazeteler zamanla internet haberciliğine yenik düştü. Ancak nasıl internette tuzak başlıklar ve haberler varsa bir zamanlar gazetelerin de okuyucuyu çekmek için 'clickbait' küpürleri vardı. Bazı küpürler o kadar başarılıydı ki üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen daha hafızalarda...

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Bir X kullanıcısının "Bir küpür vardı..." şeklindeki paylaşımına adeta alıntı yağdı.

Bir X kullanıcısının "Bir küpür vardı..." şeklindeki paylaşımına adeta alıntı yağdı.
twitter.com

Öne çıkanlar ise bunlar oldu.

Öne çıkanlar ise bunlar oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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