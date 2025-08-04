Üzerinden Yıllar Geçse de Hafızalara Kazınan Efsane Gazete Küpürleri

İnternetin en derinden etkilediği alanlardan biri de şüphesiz basılı yayınlar oldu. Bir zamanlar milyon tirajlara ulaşan gazeteler zamanla internet haberciliğine yenik düştü. Ancak nasıl internette tuzak başlıklar ve haberler varsa bir zamanlar gazetelerin de okuyucuyu çekmek için 'clickbait' küpürleri vardı. Bazı küpürler o kadar başarılıydı ki üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen daha hafızalarda...