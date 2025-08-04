Üzerinden Yıllar Geçse de Hafızalara Kazınan Efsane Gazete Küpürleri
İnternetin en derinden etkilediği alanlardan biri de şüphesiz basılı yayınlar oldu. Bir zamanlar milyon tirajlara ulaşan gazeteler zamanla internet haberciliğine yenik düştü. Ancak nasıl internette tuzak başlıklar ve haberler varsa bir zamanlar gazetelerin de okuyucuyu çekmek için 'clickbait' küpürleri vardı. Bazı küpürler o kadar başarılıydı ki üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen daha hafızalarda...
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Bir X kullanıcısının "Bir küpür vardı..." şeklindeki paylaşımına adeta alıntı yağdı.
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Öne çıkanlar ise bunlar oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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