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Yeni Nesil İsimlere Dili Dönmeyen Aile Büyüklerinin Uydurduğu Alternatif İsimler

Yeni Nesil İsimlere Dili Dönmeyen Aile Büyüklerinin Uydurduğu Alternatif İsimler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2025 - 10:55

Son yıllarda ebeveynler çocuklarına farklı isimler veriyor. Alışılagelmiş isimlerin dışında isimleri olan kişiler de aile büyüklerinin telaffuz problemleriyle karşılaşabiliyor. Bir X kullanıcısı da babasının bir hatasını paylaştı. Ne var ki kendisi tek değildi.

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Doğrusunu unutturan hatalar da böyle;

Doğrusunu unutturan hatalar da böyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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