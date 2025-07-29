onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Erkek Arkadaşının Bonkörlüğünden Şikayet Eden Kadının Sorusu Viral Oldu

Erkek Arkadaşının Bonkörlüğünden Şikayet Eden Kadının Sorusu Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.07.2025 - 00:01

Bir zamanlar siyasetin nabzının attığı Twitter, X olduktan sonra çok acayip yerlere evrildi. Mavi tik, para kazanma özelliği gibi özellikler derken kitlenin büyüklüğüyle insanlar kendi Güzin Ablalarını X'te aramaya başladı. Ailesini, işlerini, ilişkilerini anlatanlar çoğaldı ve mecra dev bir akıl isteme alanına dönüştü. Bir X kullanıcısı da kendinden yaşça büyük erkek arkadaşının bonkörlüğünden bahsederken araya bir soru sıkıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşımı okumaya başlayalım...

Paylaşımı okumaya başlayalım...

Tabii şık hareketler, pahalı hediyeler de gelmiş.

Tabii şık hareketler, pahalı hediyeler de gelmiş.

Ancak sorduğu hukuki soru kafaları karıştırdı.

Ancak sorduğu hukuki soru kafaları karıştırdı.

Tepkilere göz atalım 👀

Tepkilere göz atalım 👀
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın