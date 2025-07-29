Erkek Arkadaşının Bonkörlüğünden Şikayet Eden Kadının Sorusu Viral Oldu
Bir zamanlar siyasetin nabzının attığı Twitter, X olduktan sonra çok acayip yerlere evrildi. Mavi tik, para kazanma özelliği gibi özellikler derken kitlenin büyüklüğüyle insanlar kendi Güzin Ablalarını X'te aramaya başladı. Ailesini, işlerini, ilişkilerini anlatanlar çoğaldı ve mecra dev bir akıl isteme alanına dönüştü. Bir X kullanıcısı da kendinden yaşça büyük erkek arkadaşının bonkörlüğünden bahsederken araya bir soru sıkıştırdı.
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Paylaşımı okumaya başlayalım...
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Tabii şık hareketler, pahalı hediyeler de gelmiş.
Ancak sorduğu hukuki soru kafaları karıştırdı.
Tepkilere göz atalım 👀
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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