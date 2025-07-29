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Sıcakların Üstüne Bir de Aile Evi Çilesi Çeken X Ahalisinin Güldüren İsyanı

Sıcakların Üstüne Bir de Aile Evi Çilesi Çeken X Ahalisinin Güldüren İsyanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 16:48

Belli bir yaştan sonra eminiz ki çoğu kişi için aile evinde yaşamak bir çile gibidir. Alışık olduğunuz odanız, eşyalarınız bile size yabancı gibi gelir. Ülkemizde çoğu ebeveyn yaşınız kaç olursa olsun size karışır, uyku saatlerinizi bile ayarlamaya çalışır! 

Bu yaz da sıcakların üstüne aile evi çilesi eklenince X ahalisi bi' tık çıldırdı. 

Gelin, hem güleceğiniz hem de hak vereceğiniz tweetlere bakalım.

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Aile evinde yaşamayı bilen bilir.

Aile evinde yaşamayı bilen bilir.

Hele ki belli bir yaştan sonra sanki duvarlar üstünüze gelmeye başlar. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür dedikleri gibi, ruhsal sağlığımız için aile evi ziyaretinin de kısası makbuldür :) 

Bu yaz aylarında, bu sıcaklarda bir de aile evinin çilesini çeken kullanıcılar isyanını X'te paylaştı.

Gelin, güldüren tweetlere bir göz atalım.

Gelin, güldüren tweetlere bir göz atalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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