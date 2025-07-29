Sıcakların Üstüne Bir de Aile Evi Çilesi Çeken X Ahalisinin Güldüren İsyanı

Belli bir yaştan sonra eminiz ki çoğu kişi için aile evinde yaşamak bir çile gibidir. Alışık olduğunuz odanız, eşyalarınız bile size yabancı gibi gelir. Ülkemizde çoğu ebeveyn yaşınız kaç olursa olsun size karışır, uyku saatlerinizi bile ayarlamaya çalışır!

Bu yaz da sıcakların üstüne aile evi çilesi eklenince X ahalisi bi' tık çıldırdı.

Gelin, hem güleceğiniz hem de hak vereceğiniz tweetlere bakalım.