Temmuz Ayının Uzunluğunu Goygoyuna Meze Yapıp Güldürenler
Temmuz ayının bitmesine 3 gün kaldı. Evet, 3 gün! Bugünlerde takvime baktığınızda hala Temmuz ayında olduğumuzu görüp şaşırıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Sosyal medya kullanıcıları da normalde olduğundan daha uzun bir süredir Temmuz ayında olduğumuzu hissediyormuş. Sıcaklardan mıdır nedir bilemiyoruz ama X kullanıcılarının Temmuz isyanına güldüğümüz kesin.
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Temmuz ayı aşağı yukarı bu şekilde geçti.
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Doğru ya, bugüne kadar 2025 oldukça hızlı geçmişti.
Yine mi Temmuz?
Her günü 2 kez yaşıyoruz sanki.
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Neler neler...
Olabilir mi?
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😂😂😂
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Haliyle maddi yönden de sıkıntıya düştük.
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Mucizelerle gel Ağustos...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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