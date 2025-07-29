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Temmuz Ayının Uzunluğunu Goygoyuna Meze Yapıp Güldürenler

Temmuz Ayının Uzunluğunu Goygoyuna Meze Yapıp Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 11:26

Temmuz ayının bitmesine 3 gün kaldı. Evet, 3 gün! Bugünlerde takvime baktığınızda hala Temmuz ayında olduğumuzu görüp şaşırıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Sosyal medya kullanıcıları da normalde olduğundan daha uzun bir süredir Temmuz ayında olduğumuzu hissediyormuş. Sıcaklardan mıdır nedir bilemiyoruz ama X kullanıcılarının Temmuz isyanına güldüğümüz kesin.

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Temmuz ayı aşağı yukarı bu şekilde geçti.

Temmuz ayı aşağı yukarı bu şekilde geçti.

Fakat geçti demek pek doğru olmaz çünkü henüz Temmuz'da yaşayacağımız 3 günümüz var! Temmuz'un bir türlü bitmeyişinde sıcakların da etkili olduğunu düşünüyor ve X kullanıcılarının bu konudaki düşüncelerine hak veriyoruz. 

'Bakalım Ağustos nasıl olacak?' deyip sizi yavaşça Temmuz'un güldüren paylaşımlarına doğru alalım.

Doğru ya, bugüne kadar 2025 oldukça hızlı geçmişti.

Doğru ya, bugüne kadar 2025 oldukça hızlı geçmişti.
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Yine mi Temmuz?

Yine mi Temmuz?
twitter.com

Her günü 2 kez yaşıyoruz sanki.

Her günü 2 kez yaşıyoruz sanki.
twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Neler neler...

Neler neler...
twitter.com

Olabilir mi?

Olabilir mi?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haliyle maddi yönden de sıkıntıya düştük.

Haliyle maddi yönden de sıkıntıya düştük.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Mucizelerle gel Ağustos...

Mucizelerle gel Ağustos...
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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