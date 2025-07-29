Temmuz Ayının Uzunluğunu Goygoyuna Meze Yapıp Güldürenler

Fakat geçti demek pek doğru olmaz çünkü henüz Temmuz'da yaşayacağımız 3 günümüz var! Temmuz'un bir türlü bitmeyişinde sıcakların da etkili olduğunu düşünüyor ve X kullanıcılarının bu konudaki düşüncelerine hak veriyoruz.

'Bakalım Ağustos nasıl olacak?' deyip sizi yavaşça Temmuz'un güldüren paylaşımlarına doğru alalım.