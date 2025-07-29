Sivas'ta Bomboş Tarlayı Starbucks Şubesi Diye İşaretleyip Yapay Zekayı da Goygoyuna Alet Eden Troll

Navigasyon uygulamaları artık vazgeçilmezimiz oldu. Yaşadığımız şehirlerde bile bir yere gitmek istediğimizde navigasyonu açıyor, en kısa ve sakin yoldan gitmek için ona başvuruyoruz. Fakat bilmediğiniz şehirlerde hem navigasyonun hem de navigasyonu trolleyen kişilerin gazabına uğrayabilirsiniz!

Tıpkı Sivas'ta bomboş tarlayı Starbucks diye işaretleyen kişilerde olduğu gibi.