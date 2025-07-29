Sivas'ta Bomboş Tarlayı Starbucks Şubesi Diye İşaretleyip Yapay Zekayı da Goygoyuna Alet Eden Troll
Navigasyon uygulamaları artık vazgeçilmezimiz oldu. Yaşadığımız şehirlerde bile bir yere gitmek istediğimizde navigasyonu açıyor, en kısa ve sakin yoldan gitmek için ona başvuruyoruz. Fakat bilmediğiniz şehirlerde hem navigasyonun hem de navigasyonu trolleyen kişilerin gazabına uğrayabilirsiniz!
Tıpkı Sivas'ta bomboş tarlayı Starbucks diye işaretleyen kişilerde olduğu gibi.
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Sivas ve çevresinde ne çok Starbucks şubesi var değil mi? Değil :)
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Hatta aynısı Polatlı'da da başınıza gelebilir.
Siz siz olun, Sivas'taki Starbucks'lara fotoğraflarına bakmadan gitmeyin :)
"Burası tam anlamıyla nostaljik bir köy kıraathanesi."
"Köyün tam kalbinde gerçek bir hazine"
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Mis gibi tezek kokusu eşliğinde...
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Halkımız trollemeyi de trolleyene destek çıkmayı da çok seviyor :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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