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Goygoy
Sivas'ta Bomboş Tarlayı Starbucks Şubesi Diye İşaretleyip Yapay Zekayı da Goygoyuna Alet Eden Troll

Sivas'ta Bomboş Tarlayı Starbucks Şubesi Diye İşaretleyip Yapay Zekayı da Goygoyuna Alet Eden Troll

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.07.2025 - 09:52

Navigasyon uygulamaları artık vazgeçilmezimiz oldu. Yaşadığımız şehirlerde bile bir yere gitmek istediğimizde navigasyonu açıyor, en kısa ve sakin yoldan gitmek için ona başvuruyoruz. Fakat bilmediğiniz şehirlerde hem navigasyonun hem de navigasyonu trolleyen kişilerin gazabına uğrayabilirsiniz!

Tıpkı Sivas'ta bomboş tarlayı Starbucks diye işaretleyen kişilerde olduğu gibi.

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Sivas ve çevresinde ne çok Starbucks şubesi var değil mi? Değil :)

Sivas ve çevresinde ne çok Starbucks şubesi var değil mi? Değil :)

Google Haritalar'a girdiğinizde ve Sivas çevresindeki Starbucks şubelerini aradığınızda minik bir şok geçirebilirsiniz. Aslında haritalarda görmüş olduğunuz bu işaretli yerler tarlaların ortasında koca bir hiçlik.

Hatta aynısı Polatlı'da da başınıza gelebilir.

Hatta aynısı Polatlı'da da başınıza gelebilir.

Geçtiğimiz senelerde viral olan bu paylaşımlar sonrası, Google Haritalar'dan yanlış konumlu yerlerin kaldırılmış olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat ne yazık ki bu yanlış konumlar artarak devam etmiş. 

Sivas ve çevresinde gördüğünüz 10 konumdan yaklaşık 2 tanesi doğru.

Siz siz olun, Sivas'taki Starbucks'lara fotoğraflarına bakmadan gitmeyin :)

Siz siz olun, Sivas'taki Starbucks'lara fotoğraflarına bakmadan gitmeyin :)

Furkan Yıldız isimli bir kullanıcı bu yanlış konumları daha da eğlenceli bir hale getirmek istemiş ve yapay zekayı kullanarak harikalar yaratmış.

"Burası tam anlamıyla nostaljik bir köy kıraathanesi."

"Burası tam anlamıyla nostaljik bir köy kıraathanesi."

İlgili fotoğrafların yorumuna da bir göz atalım;

'Harika bir yer!

Burası tam anlamıyla nostaljik bir köy kıraathanesi.Ortam o kadar sıcak ve samimi ki kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Ahşap mobilyalar, eski tarz dekorasyon ve sıcacık çaylarıyla mükemmel bir atmosfer sunuyorlar. Özellikle yaşlı amcaların sohbetleri ve misafirperverlikleri harika! 'SITARBAKS' tabelası bile ayrı bir ruh katıyor. Mutlaka tekrar geleceğim! 👍😊'

"Köyün tam kalbinde gerçek bir hazine"

"Köyün tam kalbinde gerçek bir hazine"
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Mis gibi tezek kokusu eşliğinde...

Mis gibi tezek kokusu eşliğinde...

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Halkımız trollemeyi de trolleyene destek çıkmayı da çok seviyor :)

Halkımız trollemeyi de trolleyene destek çıkmayı da çok seviyor :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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