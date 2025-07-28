"Belki de Şarjın Bitti ya da Biz Bittik" Diyerek Duygusallaşan Kullanıcılar
2012 yılına damga vuran Kenan Doğulu’nun “Ara Beni Lütfen” şarkısı, yıllar sonra yeniden sosyal medyanın diline düştü. “Belki şarjın bitti, belki de biz bittik” sözleriyle hafızalara kazınan parça, kullanıcıların hem mizahi hem de duygusal paylaşımlarıyla tekrar gündem oldu.
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13 yıl önce bu zamanlar... Kenan Doğulu'nun "Ara Beni Lütfen" şarkısı adeta akıllarımıza kazınmıştı...
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Kullanıcılar neler demiş, buyrun hep beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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