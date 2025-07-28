Suratına Streç Film Geçirerek Makyajını Bir Gün Önceden Yapan Kadın Hayatı Sorgulattı

23 yaşındaki influencer, gece plastik streç film üzerine yaptığı tam yüz makyajını sabah yüzüne “yapıştırarak” zamandan tasarruf ettiğini iddia ediyor.

Yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaşan videolarda, Begum önce yüzüne temiz bir streç film parçası yerleştiriyor; ardından fondöten, kapatıcı, allık ve bronzer’ı doğrudan bu filme uygulayıp kenara alıyor. Ertesi sabah ise makyajlı kısmı yüzüne çevirerek uygulamayı tamamlıyor.