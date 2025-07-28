onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Suratına Streç Film Geçirerek Makyajını Bir Gün Önceden Yapan Kadın Hayatı Sorgulattı

Suratına Streç Film Geçirerek Makyajını Bir Gün Önceden Yapan Kadın Hayatı Sorgulattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 20:16

TikTok'ta yeni bir makyaj trendi akıllara durgunluk verdi. 23 yaşındaki Sam Begum, tüm makyajını gece streç film üzerine yapıp sabah yüzüne yapıştırarak uyguluyor. “Makyaj meal prep” adı verilen bu yöntem, kimi takipçileri etkilerken kimilerini de ciddi şekilde rahatsız etti.

İşte detaylar...

İngiltere merkezli makyaj fenomeni Sam Begum’un ilginç ve bir o kadar da tartışmalı makyaj tekniği TikTok’ta büyük yankı uyandırdı.

İngiltere merkezli makyaj fenomeni Sam Begum’un ilginç ve bir o kadar da tartışmalı makyaj tekniği TikTok’ta büyük yankı uyandırdı.

23 yaşındaki influencer, gece plastik streç film üzerine yaptığı tam yüz makyajını sabah yüzüne “yapıştırarak” zamandan tasarruf ettiğini iddia ediyor.

Yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaşan videolarda, Begum önce yüzüne temiz bir streç film parçası yerleştiriyor; ardından fondöten, kapatıcı, allık ve bronzer’ı doğrudan bu filme uygulayıp kenara alıyor. Ertesi sabah ise makyajlı kısmı yüzüne çevirerek uygulamayı tamamlıyor.

İlk bakışta oldukça yamuk ve dağınık görünen bu makyaj, karıştırma fırçası ve sabitleyici pudrayla son halini alıyor.

İlk bakışta oldukça yamuk ve dağınık görünen bu makyaj, karıştırma fırçası ve sabitleyici pudrayla son halini alıyor.

Tekniğin özellikle zamandan kazanmak isteyenler için cazip olduğunu düşünüyor.

Ancak herkes bu yaratıcı yönteme sıcak bakmadı. Yorumlar kısmında “Bu beni sinirlendirdi, ama nedenini bilmiyorum” diyenler de, “O streç filmde biriken bakteriyle dışardaki kir birleşince neler olur hayal bile edemiyorum” yazanlar da yer aldı.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın