Suratına Streç Film Geçirerek Makyajını Bir Gün Önceden Yapan Kadın Hayatı Sorgulattı
TikTok'ta yeni bir makyaj trendi akıllara durgunluk verdi. 23 yaşındaki Sam Begum, tüm makyajını gece streç film üzerine yapıp sabah yüzüne yapıştırarak uyguluyor. “Makyaj meal prep” adı verilen bu yöntem, kimi takipçileri etkilerken kimilerini de ciddi şekilde rahatsız etti.
İşte detaylar...
İngiltere merkezli makyaj fenomeni Sam Begum’un ilginç ve bir o kadar da tartışmalı makyaj tekniği TikTok’ta büyük yankı uyandırdı.
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İlk bakışta oldukça yamuk ve dağınık görünen bu makyaj, karıştırma fırçası ve sabitleyici pudrayla son halini alıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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