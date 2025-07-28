Müdürüne Özel Pasta Dilimi Yaptıran 'Yalaka' Çalışan Sinirleri Bozdu

Beyaz yaka dünyasında, işine odaklanan çalışanların yanında zaman zaman fazlasıyla göze çarpan davranışlar sergileyen kişilere de rastlamak mümkün. Özellikle kurumsal yapının daha esnek olduğu ortamlarda, bu tarz yaklaşımların daha fazla karşılık bulduğu görülebiliyor. Son olarak X platformunda paylaşılan bir görsel, tam da bu duruma örnek oldu. Müdürüne özel olarak pasta dilimi hazırlayan bir çalışanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken görenler uzun uzun hayatı sorguladı.