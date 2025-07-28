Müdürüne Özel Pasta Dilimi Yaptıran 'Yalaka' Çalışan Sinirleri Bozdu
Beyaz yaka dünyasında, işine odaklanan çalışanların yanında zaman zaman fazlasıyla göze çarpan davranışlar sergileyen kişilere de rastlamak mümkün. Özellikle kurumsal yapının daha esnek olduğu ortamlarda, bu tarz yaklaşımların daha fazla karşılık bulduğu görülebiliyor. Son olarak X platformunda paylaşılan bir görsel, tam da bu duruma örnek oldu. Müdürüne özel olarak pasta dilimi hazırlayan bir çalışanın görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken görenler uzun uzun hayatı sorguladı.
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Beyaz yakalı olmak malumunuz... İşinize her ne kadar full odak yaklaşsanız da zaman zaman 'yalaka' denilebilecek bazı insanlarla karşılaşmak mümkün.
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Öyle ki, geçtiğimiz saatlerde X platformunda bir pasta gündem oldu.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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