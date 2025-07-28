onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kuşadası Müzik Festivali'nde Denizin İçinde Duman Konserine Eşlik Eden Çift, "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Kuşadası Müzik Festivali'nde Denizin İçinde Duman Konserine Eşlik Eden Çift, "Nasip Olur mu?" Dedirtti

Festival Kuşadası
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 17:54

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kuşadası Müzik Festivali'ne sahne performansları damga vurdu. Bir çift, Duman grubunun şarkılarına denizde eşlik ederken pek bi' romantik halleriyle görenlerin içlerini ısıttı. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Müzik Festivali'ne Duman damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası Müzik Festivali'ne Duman damga vurdu.

Geceye damgasını vuran sadece Duman değildi. Bir çift, suyun içinde Duman dinlerken görenlerin içini adeta yumuşacık etti. O anlar sosyal medyada kısa zamanda gündem oldu, 'Allah'ım nasip olur mu?' dedirtti.

Kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi tabii.

Kullanıcılardan da yorumlar gecikmedi tabii.
twitter.com

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Haydi yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın