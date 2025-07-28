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Asfalta Kapaklandı: Sinirlendiği Sürücüyü Uyarmak İçin Takip Eden Motorcu Talihsizliğin Sınırlarını Zorladı

Asfalta Kapaklandı: Sinirlendiği Sürücüyü Uyarmak İçin Takip Eden Motorcu Talihsizliğin Sınırlarını Zorladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 17:33

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Geçtiğimiz saatlerde bir video, sosyal medyada gündem oldu. Trafikte önüne bakmayan sürücüyü gözüne kestiren motorcu, sürücüyü uyarmak için takip etmeye karar verdi. Fakat istediği gibi olmadı. Takip ettiği esnada aniden yere kapaklanan sürücü, talihsizliğin sınırlarını zorladı.

İşte detaylar...

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İşte o anlar:

Bir motorcu, araba sürerken etrafına bakmayan sürücüye epey sinirlendi.

Bir motorcu, araba sürerken etrafına bakmayan sürücüye epey sinirlendi.

Sürücüyü uyarmak için yolunu değiştiren motorcu, motordan düşerek talihsizliğin sınırlarını zorladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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