Asfalta Kapaklandı: Sinirlendiği Sürücüyü Uyarmak İçin Takip Eden Motorcu Talihsizliğin Sınırlarını Zorladı

Geçtiğimiz saatlerde bir video, sosyal medyada gündem oldu. Trafikte önüne bakmayan sürücüyü gözüne kestiren motorcu, sürücüyü uyarmak için takip etmeye karar verdi. Fakat istediği gibi olmadı. Takip ettiği esnada aniden yere kapaklanan sürücü, talihsizliğin sınırlarını zorladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir motorcu, araba sürerken etrafına bakmayan sürücüye epey sinirlendi.
Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın