Araştırmalar Ortaya Koydu: Erkekler Flört Uygulamalarında Standartlarını Düşürmeli!
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/26/lifesty...
Yeni bir araştırma, flört uygulamalarında erkeklerin beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğini ortaya koydu. Çekya merkezli bir uygulamada yapılan incelemede, erkeklerin kendilerinden daha çekici kadınlara yöneldiği, kadınların ise daha benzer seviyede erkekleri tercih ettiği belirlendi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın zamanda yayımlanan uluslararası bir araştırma, çevrim içi flört dünyasında erkeklerin beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulamada erkek kullanıcı sayısının fazla olması nedeniyle, kadınlar genelde eşleşme konusunda daha yüksek konumda yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Standartlar mı ne standardı, benim bildiğim erkekler için standart falan yok, nefes aldığını görsün yeter, kim olduğuna bakmaz anında kulağına ezanı okur 😄
Bazıları için nefese de gerek yok, trake solunumu bile olarr 😄
Flört uygulamaları bana saçma geliyor. Cumartesi akşamı dışarı çıkın yeter. Olursa olur, olmazsa abazalığa gerek yok.