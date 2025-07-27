Araştırmalar Ortaya Koydu: Erkekler Flört Uygulamalarında Standartlarını Düşürmeli!

Buna rağmen kadınlar, zaman zaman kendilerinden daha az arzu edilen partnerleri seçmeyi de tercih etti. Ancak nihayetinde başarılı eşleşmeler, çoğunlukla benzer çekiciliğe sahip kişiler arasında gerçekleşti.

Araştırmanın çarpıcı bulgularından biri de şu: Erkeklerin yüksek standartları çoğu zaman reddedilmeyle sonuçlanıyor ve bu da nihai eşleşmelerin kadınların tercihlerine daha yakın gerçekleşmesini sağlıyor. Kadınların flört uygulamalarında daha güçlü bir konumda olduğu, erkek sayısının fazla oluşu ve ilk adımı genellikle erkeklerin atması beklentisiyle destekleniyor.