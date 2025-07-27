onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Araştırmalar Ortaya Koydu: Erkekler Flört Uygulamalarında Standartlarını Düşürmeli!

Araştırmalar Ortaya Koydu: Erkekler Flört Uygulamalarında Standartlarını Düşürmeli!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 14:30

Yeni bir araştırma, flört uygulamalarında erkeklerin beklentilerinin gerçekçi olması gerektiğini ortaya koydu. Çekya merkezli bir uygulamada yapılan incelemede, erkeklerin kendilerinden daha çekici kadınlara yöneldiği, kadınların ise daha benzer seviyede erkekleri tercih ettiği belirlendi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/26/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakın zamanda yayımlanan uluslararası bir araştırma, çevrim içi flört dünyasında erkeklerin beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koydu.

Yakın zamanda yayımlanan uluslararası bir araştırma, çevrim içi flört dünyasında erkeklerin beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koydu.

PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, Çekya merkezli bir flört uygulamasındaki yaklaşık 3.000 heteroseksüel kullanıcının davranışları incelendi.

Araştırmacılar, erkeklerin genellikle kendilerinden daha “arzu edilen” kadınlarla eşleşmeye çalıştığını, oysa kadınların daha çok kendiyle benzer “çekicilik seviyesine” sahip erkeklere yöneldiğini saptadı. Bu çekicilik seviyesi, kullanıcının aldığı beğeni ve eşleşme sayısıyla ölçüldü.

Uygulamada erkek kullanıcı sayısının fazla olması nedeniyle, kadınlar genelde eşleşme konusunda daha yüksek konumda yer aldı.

Uygulamada erkek kullanıcı sayısının fazla olması nedeniyle, kadınlar genelde eşleşme konusunda daha yüksek konumda yer aldı.

Buna rağmen kadınlar, zaman zaman kendilerinden daha az arzu edilen partnerleri seçmeyi de tercih etti. Ancak nihayetinde başarılı eşleşmeler, çoğunlukla benzer çekiciliğe sahip kişiler arasında gerçekleşti.

Araştırmanın çarpıcı bulgularından biri de şu: Erkeklerin yüksek standartları çoğu zaman reddedilmeyle sonuçlanıyor ve bu da nihai eşleşmelerin kadınların tercihlerine daha yakın gerçekleşmesini sağlıyor. Kadınların flört uygulamalarında daha güçlü bir konumda olduğu, erkek sayısının fazla oluşu ve ilk adımı genellikle erkeklerin atması beklentisiyle destekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Standartlar mı ne standardı, benim bildiğim erkekler için standart falan yok, nefes aldığını görsün yeter, kim olduğuna bakmaz anında kulağına ezanı okur 😄

Arwen

Bazıları için nefese de gerek yok, trake solunumu bile olarr 😄

.

Flört uygulamaları bana saçma geliyor. Cumartesi akşamı dışarı çıkın yeter. Olursa olur, olmazsa abazalığa gerek yok.