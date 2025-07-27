Hiçbir Şekilde Doymuyorlar: En Açgözlü Burçlar

Boğa burcu, hayatın maddi ve somut yönlerine derin bir bağlılık gösterir. Konforlu bir yaşam, kaliteli eşyalar ve istikrar onun için vazgeçilmezdir. Sahip olduklarını kaybetme korkusu, onu zaman zaman aşırı tutucu ve paylaşmaktan uzak bir profile dönüştürebilir. Lüks tutkusu ve güvence ihtiyacı, maddi konularda açgözlü davranışlara neden olabilir.