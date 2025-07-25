İlker Canikligil, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Sayemde Meslek Sahibi Olan..."
İlker Canikligil, eski çalışma arkadaşı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'a X platformunda sert sözlerle yüklendi. FluTV'deki 'Olmaz Öyle Saçma Tarih' programıyla tanınan ikilinin arasındaki gerilim, Canikligil'in Gürkan'ı 'sayemde meslek sahibi olan yavşaklar' sözleriyle eleştirmesiyle yeniden alevlendi. Tartışma Omnibus kanalındaki sponsorluk yorumlarının Canikligil'i kızdırmasıyla 23-25 Temmuz 2025'te X'te gündem oldu.
İşte detaylar...
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İlker Canikligil'in 26 Mart 2025'te sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması ve 7 Mayıs 2025'te tahliye edilmesi sonrası, FluTV'nin sponsorlarının anlaşmaları iptal etmesi epey konuşulmuştu.
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Akabinde İlker Canikligil, Gürkan'ın videosunu paylaşıp espriyi anlamadığını ve neye güldüklerini sorguladı.
"Sayemde meslek sahibi olan yavşaklar bana gülüyor. Çok iyi devam" gibi ağır ifadeler kullandı.
Ne olmuştu?
Emrah Safa Gürkan, İlker Canikligil'in sert paylaşımlarına doğrudan bir yanıt vermedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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