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İlker Canikligil, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Sayemde Meslek Sahibi Olan..."

İlker Canikligil, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Sayemde Meslek Sahibi Olan..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 16:29

İlker Canikligil, eski çalışma arkadaşı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'a X platformunda sert sözlerle yüklendi. FluTV'deki 'Olmaz Öyle Saçma Tarih' programıyla tanınan ikilinin arasındaki gerilim, Canikligil'in Gürkan'ı 'sayemde meslek sahibi olan yavşaklar' sözleriyle eleştirmesiyle yeniden alevlendi. Tartışma Omnibus kanalındaki sponsorluk yorumlarının Canikligil'i kızdırmasıyla 23-25 Temmuz 2025'te X'te gündem oldu.

İşte detaylar...

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İlker Canikligil'in 26 Mart 2025'te sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması ve 7 Mayıs 2025'te tahliye edilmesi sonrası, FluTV'nin sponsorlarının anlaşmaları iptal etmesi epey konuşulmuştu.

İlker Canikligil'in 26 Mart 2025'te sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması ve 7 Mayıs 2025'te tahliye edilmesi sonrası, FluTV'nin sponsorlarının anlaşmaları iptal etmesi epey konuşulmuştu.

Emrah Safa Gürkan'ın YouTube kanalı Omnibus'ta bu durumun alay konusu edildiği iddia edilmişti.

Özellikle Omnibus ekibinin, sponsorlukların iptalini 'kaçtı' veya 'FluTV mi burası?' gibi ifadelerle tiye aldığı öne sürülmüştü.

Akabinde İlker Canikligil, Gürkan'ın videosunu paylaşıp espriyi anlamadığını ve neye güldüklerini sorguladı.

Akabinde İlker Canikligil, Gürkan'ın videosunu paylaşıp espriyi anlamadığını ve neye güldüklerini sorguladı.
twitter.com

Dozajı artırdı, ağzını bozdu.

"Sayemde meslek sahibi olan yavşaklar bana gülüyor. Çok iyi devam" gibi ağır ifadeler kullandı.

"Sayemde meslek sahibi olan yavşaklar bana gülüyor. Çok iyi devam" gibi ağır ifadeler kullandı.
twitter.com

Ayrıca, Gürkan'ın ayrılık sürecinde ortak açıklamaları kendi lehine manipüle ettiğini ve nankörlük yaptığını ima etti. Canikligil, bir takipçisinin 'Düşenin dostu olmuyor' yorumuna, 'Kimin kalktığını zaman gösterir' diyerek yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

İkilinin 2019-2020 yıllarında FluTV'de birlikte ürettiği içerikler büyük beğeni toplamıştı ancak Gürkan'ın Temmuz 2020'de ayrılmasıyla ilişkileri bozuldu.

Canikligil, Gürkan'ın popülerliğini FluTV sayesinde kazandığını iddia ederken, Gürkan'ın taraftarları onun akademik kariyerini ve Omnibus'taki başarısını öne çıkardı. X'te bazı kullanıcılar, 'Olmaz Öyle Saçma Tarih' programının başarısının Canikligil'in sunum tarzına bağlı olduğunu savundu, diğerleri ise Gürkan'ın entelektüel katkısını vurguladı.

Emrah Safa Gürkan, İlker Canikligil'in sert paylaşımlarına doğrudan bir yanıt vermedi.

Emrah Safa Gürkan, İlker Canikligil'in sert paylaşımlarına doğrudan bir yanıt vermedi.

X'teki bazı kullanıcılar, Gürkan'ın sessiz kalmasını stratejik bir tercih olarak yorumladı. Bu, Gürkan'ın tartışmaya yanıt vermediğini ve bu sessizliğin Canikligil'i daha da sinirlendirdiğini öne süren bir görüşü yansıtıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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