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Emrah Safa Gürkan'dan "Taşra" Çıkışı: "İstanbul ve Ankara Dışındaki Her Yer Taşra"

Emrah Safa Gürkan'dan "Taşra" Çıkışı: "İstanbul ve Ankara Dışındaki Her Yer Taşra"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 17:48

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi. Gürkan, Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışındaki her yerin taşra olduğunu savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, kısa sürede ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bu görüşe katılırken, bazıları sert şekilde eleştirdi. Gürkan, geçmişte de benzer çıkışlarıyla kamuoyunda dikkat çekmişti.

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Emrah Safa Gürkan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündem oluyor biliyorsunuz ki.

Emrah Safa Gürkan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündem oluyor biliyorsunuz ki.

'Türkiye'de İstanbul ve Ankara dışındaki her yer taşra.' sözleriyle tekrar gündeme oturan akademisyen, sosyal medyayı ikiye böldü desek yanılmış olmayız.

Peki kimler ne dedi? Gelin bakalım...

X ahalisinden hak verenler kadar...

X ahalisinden hak verenler kadar...
twitter.com

Hak vermeyenler de oldu tabii.

Hak vermeyenler de oldu tabii.
twitter.com

Genel olarak gelen tepkiler bu yöndeydi 👇🏻

Genel olarak gelen tepkiler bu yöndeydi 👇🏻
twitter.com

Ankara kadar İstanbul da eleştirilerin odağı oldu.

Ankara kadar İstanbul da eleştirilerin odağı oldu.
twitter.com
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👇🏻
twitter.com

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👇🏻
twitter.com

Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...

Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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