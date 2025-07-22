Emrah Safa Gürkan'dan "Taşra" Çıkışı: "İstanbul ve Ankara Dışındaki Her Yer Taşra"
Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi. Gürkan, Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışındaki her yerin taşra olduğunu savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, kısa sürede ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bu görüşe katılırken, bazıları sert şekilde eleştirdi. Gürkan, geçmişte de benzer çıkışlarıyla kamuoyunda dikkat çekmişti.
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Emrah Safa Gürkan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündem oluyor biliyorsunuz ki.
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X ahalisinden hak verenler kadar...
Hak vermeyenler de oldu tabii.
Genel olarak gelen tepkiler bu yöndeydi 👇🏻
Ankara kadar İstanbul da eleştirilerin odağı oldu.
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Peki sizin yorumunuz ne? Bekliyoruz...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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