Emrah Safa Gürkan'dan "Taşra" Çıkışı: "İstanbul ve Ankara Dışındaki Her Yer Taşra"

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi. Gürkan, Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışındaki her yerin taşra olduğunu savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, kısa sürede ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bu görüşe katılırken, bazıları sert şekilde eleştirdi. Gürkan, geçmişte de benzer çıkışlarıyla kamuoyunda dikkat çekmişti.