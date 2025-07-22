onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul Valisi'ne Sıcak Hava Konusunda Seslendi: "Mesai Saati Erkene Alınsın"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul Valisi'ne Sıcak Hava Konusunda Seslendi: "Mesai Saati Erkene Alınsın"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 15:27 Son Güncelleme: 22.07.2025 - 15:37

İstanbul’da yarın yaşanması beklenen rekor sıcaklık öncesinde meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi: “Sayın Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da yarın rekor sıcaklık bekleniyor!

İstanbul’da yarın rekor sıcaklık bekleniyor!

Bugün ve yarın İstanbul’da yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması için uyarılarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir açıklama daha yaptı.

İstanbul’un güney ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini vurgulayan Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi.

“Dışarı çıkmayın” uyarısında bulunan Şen, mesai saatlerinin öne çekilmesi için Vali Gül’e çağrıda bulundu.

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın