Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul Valisi'ne Sıcak Hava Konusunda Seslendi: "Mesai Saati Erkene Alınsın"

Bugün ve yarın İstanbul’da yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması için uyarılarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir açıklama daha yaptı.

İstanbul’un güney ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkabileceğini vurgulayan Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi.

“Dışarı çıkmayın” uyarısında bulunan Şen, mesai saatlerinin öne çekilmesi için Vali Gül’e çağrıda bulundu.

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.'