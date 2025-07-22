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"Dikkat! Bu İşin Şakası Yok!" Sıcak Hava Daha da Sıcak Olacak, Uyarılar Peş Peşe Geldi

"Dikkat! Bu İşin Şakası Yok!" Sıcak Hava Daha da Sıcak Olacak, Uyarılar Peş Peşe Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 08:21

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak. Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece olacak. 

Hava tahminleri paylaşımları yapan Hava Forum ise “Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok!” uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

Türkiye bu hafta Cezayir'den 'fön' rüzgarlarının etkisiyle gelen sıcak havanın etkisi altında olacak. Yurdun büyük bölümü çöl sıcaklarıyla adeta kavrulacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Uzmanlar sıcağın özellikle salı ve çarşamba günü rekor seviyelere ulaşacağına dikkat çekerek vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bir uyarı da Hava Forum’dan geldi. Hava tahminleri paylaşan ünlü hesap Hava Forum’dan da şu uyarılar yapıldı:

Bir uyarı da Hava Forum’dan geldi. Hava tahminleri paylaşan ünlü hesap Hava Forum’dan da şu uyarılar yapıldı:

Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok! Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat! Birçok şehrimiz Arabistan'dan sıcak olacak! Dikkatli olalım... 

 11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.

 Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin. 

 Ağır eforlardan kaçının.

 Şapka veya şemsiye kullanın.

 Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin. 

 Cildiniz için güneş kremi kullanın.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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