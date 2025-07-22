"Dikkat! Bu İşin Şakası Yok!" Sıcak Hava Daha da Sıcak Olacak, Uyarılar Peş Peşe Geldi
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak. Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece olacak.
Hava tahminleri paylaşımları yapan Hava Forum ise “Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok!” uyarısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir uyarı da Hava Forum’dan geldi. Hava tahminleri paylaşan ünlü hesap Hava Forum’dan da şu uyarılar yapıldı:
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın