Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetmişti: Tedavide Kullanılan Akıllı İlacın Ücreti ile İlgili Mahkemeden Karar

Nihat Genç’in avukat Ersan Barkın, Genç’in tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaç ücreti için açtıkları davayı kaybettiklerini açıkladı.

Barkın, Nihat Genç’in akıllı ilacın ilk iki dozunu kendi imkanlarıyla aldığını, 3. dozun ise eczaneden borç karşılığı temin edildiğini, bu ücretin SGK tarafından ödenmesi için açtıkları davanın ilk önce kabul edildiğini ancak Nihat Genç’in ölümü sonrasında üst mahkemenin akıllı ilaç ödemesini iptal ettiğini duyurdu.