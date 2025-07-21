onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetmişti: Tedavide Kullanılan Akıllı İlacın Ücreti ile İlgili Mahkemeden Karar

Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetmişti: Tedavide Kullanılan Akıllı İlacın Ücreti ile İlgili Mahkemeden Karar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 00:43

Türkiye’nin tanınan yazarlarından Nihat Genç geçtiğimiz günlerde yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Nihat Genç’in avukatı Ersan Barkın, Nihat Genç’in tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilacın eczaneden borçla alındığını açıkladı.

Avukat Barkın ayrıca ilacın ücretinin SGK’dan karşılaşması için açtıkları davada yüksek mahkemenin 3. doz akıllı ilacın ücretinin ödenmesi için verilen kararı iptal ettiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yazar ve gazeteci Nihat Genç yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Yazar ve gazeteci Nihat Genç yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Nihat Genç’in avukat Ersan Barkın, Genç’in tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaç ücreti için açtıkları davayı kaybettiklerini açıkladı.

Barkın, Nihat Genç’in akıllı ilacın ilk iki dozunu kendi imkanlarıyla aldığını, 3. dozun ise eczaneden borç karşılığı temin edildiğini, bu ücretin SGK tarafından ödenmesi için açtıkları davanın ilk önce kabul edildiğini ancak Nihat Genç’in ölümü sonrasında üst mahkemenin akıllı ilaç ödemesini iptal ettiğini duyurdu.

Avukat Ersan Barkın’ın Nihat Genç ile ilgili paylaşımı 👇

Avukat Ersan Barkın’ın Nihat Genç ile ilgili paylaşımı 👇
twitter.com

Size bir yazardan, toplum önderinden söz etmek istiyorum.

Akciğer kanserine dahi mukavemet gösterecek kadar acı eşeği yüksek, bıçkın.

Son evrede zorla hekime götürebildiler.

Hızla tedaviye başlandı, Devlet Hastanesi’nde.

Bir akıllı ilaç ile süreci yavaşlatmanın yolunu aradılar.

Her doz, dünya para.

Ödeyecek güç, elbette yok.

Yıllarca prim ödediği SGK’ya başvurdu avukatı. 

Ücreti karşılanacak ilaçlar listesinde olmadığı gerekçesiyle reddedildi talep.

Dava dışında yol kalmadı.

Eczaneden borçla aldılar ilacı, kurumdan tahsil edildiğinde ödemek üzere.

Vicdanlı bir yargıç, bu taleple dava açan nice yurttaşın zaten davanın sonunu göremediğini bildiğinden olsa gerek, tedbir talebini de kabul etti.

3. dozu alabildi.

Sonrasında zaten illet bedeni sarmıştı.

Entübe, yoğun bakım

Kaybettik…

Bu arada kurum ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf başvurusu yapmıştı. 

Defnettik…

İstinaf Mahkemesi “Türk Milleti” adına karar verdi: “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle (ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair) kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle, temyiz yolu kapalı…

Kararda davacı yan diye söz edilen, vefat etti…

Adına karar verilen Türk Milleti avlulardan taştı.

Kurumun bağlı olduğu önceki bakan da saflardaydı üstelik, en önde…

Türk Milleti adına…

Şimdi ödeme emrinin tebliğini bekliyoruz, mahkeme kararı gereği ödenen bedelin iadesi talepli.

Gölbaşı Mezarlığı’na…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın