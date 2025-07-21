Yazar Nihat Genç Hayatını Kaybetmişti: Tedavide Kullanılan Akıllı İlacın Ücreti ile İlgili Mahkemeden Karar
Türkiye’nin tanınan yazarlarından Nihat Genç geçtiğimiz günlerde yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Nihat Genç’in avukatı Ersan Barkın, Nihat Genç’in tedavisinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilacın eczaneden borçla alındığını açıkladı.
Avukat Barkın ayrıca ilacın ücretinin SGK’dan karşılaşması için açtıkları davada yüksek mahkemenin 3. doz akıllı ilacın ücretinin ödenmesi için verilen kararı iptal ettiğini duyurdu.
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Yazar ve gazeteci Nihat Genç yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
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Avukat Ersan Barkın’ın Nihat Genç ile ilgili paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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