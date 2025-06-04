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Nihat Genç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Entübe Edilen Nihat Genç'in Hastalığı Neydi?

Nihat Genç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Entübe Edilen Nihat Genç'in Hastalığı Neydi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 16:06

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci, yazar Nihat Genç, entübe edildi. Genç'in entübe edildiğini gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Nihat Genç'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Nihat Genç kimdir? Entübe edilen Nihat Genç kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?

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Nihat Genç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nihat Genç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gazeteci-yazar Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon’un Faroz ilçesinde doğdu. Ailesi Maçkalı olan Genç, İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okudu.  İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydolan Genç, bazı olayla nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'na geçen Genç, 1983 yılında buradan mezun oldu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde mesleğine başlayan Genç, daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Lise ve üniversite zamanlarında ülkücü siyasi görüşe sahip olduğunu belirten Genç, daha sonra sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı çizgiye yöneldi. 

Gazete ve dergilerde teknik eleman olarak basın hayatına başlayan Genç, Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Akşam gazetesinde köşe yazıları yazan Genç, 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. 

Serdar Akinan ile birlikte, 2008 yılının Eylül ayına kadar Sky Türk televizyon kanalında 'Ne Var Ne Yok' adlı programı sunan Nihat Genç, Akşam gazetesiyle aynı medya grubunda yer alması nedeniyle bu programdan ayrılmak durumunda kaldı.

Daha sonra, 18 Ekim 2008'de Avrasya TV ekranlarında Lale Şıvgın ile birlikte 'Nihat Genç ile Veryansın' adlı yeni bir programa başladı.

2019 yılında ise, Oda TV ile yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda oradan ayrılarak YouTube üzerinde 'Veryansın TV' adlı kendi kanalını kurdu.

Entübe edilen Nihat Genç'in hastalığı neydi?

Entübe edilen Nihat Genç'in hastalığı neydi?

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihat Genç, entüme edildi. Genç’in son sağlık durumunu gazeteci Erdem Atay duyurdu. Erdem Atay yaptığı paylaşımda, “Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru… Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla” dedi. 

Bir süre önce akciğer kanserine yakalanan Nihat Genç’in dördüncü evre akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Nihat Genç, dört gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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