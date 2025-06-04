Nihat Genç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Entübe Edilen Nihat Genç'in Hastalığı Neydi?
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci, yazar Nihat Genç, entübe edildi. Genç'in entübe edildiğini gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Nihat Genç'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Nihat Genç kimdir? Entübe edilen Nihat Genç kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?
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Nihat Genç kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Entübe edilen Nihat Genç'in hastalığı neydi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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