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Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 16:14

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve 4 Haziran'da entübe edilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten acı haber geldi. Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Gazeteci, yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci, yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Nihat Genç, 4 Temmuz Cuma günü yaşamını yitirdi. Genç'in ölüm haberini Veryansın TV'den dostu Erdem Atay duyurdu. 

Atay, 'Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu' ifadelerini X hesabından paylaştı.

Nihat Genç'in 4. evre kanser olduğu ortaya çıkmıştı.

Nihat Genç'in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı:

Nihat Genç'in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı:
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Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi.

Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu.

Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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