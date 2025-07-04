Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Nihat Genç, 4 Temmuz Cuma günü yaşamını yitirdi. Genç'in ölüm haberini Veryansın TV'den dostu Erdem Atay duyurdu.

Atay, 'Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu' ifadelerini X hesabından paylaştı.

Nihat Genç'in 4. evre kanser olduğu ortaya çıkmıştı.