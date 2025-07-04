Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti
Akciğer kanseriyle mücadele eden ve 4 Haziran'da entübe edilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten acı haber geldi. Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Gazeteci, yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti.
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Nihat Genç'in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajları yayımlandı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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