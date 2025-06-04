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Kanserle Mücadele Ediyordu: Yazar Nihat Genç Entübe Edildi

Kanserle Mücadele Ediyordu: Yazar Nihat Genç Entübe Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 15:23

Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ve dün öğlen saatlerinde entübe edildiği açıklandı.

Nihat Genç’in 4. evre akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

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68 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden biri olarak dikkat çeken bir isim.

68 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden biri olarak dikkat çeken bir isim.

Son olarak Veryansın TV’de yazı ve konuşmalarına devam Nihat Genç’in 4. evre akciğer kanseri ile mücadele ettiği basında yer almıştı.

Veryansın TV’den Erdem Altay, Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğunu ve dün (3 Haziran) entübe edildiğini açıkladı.

Erdem Altay’ın paylaşımı 👇

Erdem Altay’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru…

Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda.

Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. 

Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır.

Saygıyla.'

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Nihat Genç kimdir? 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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