Kanserle Mücadele Ediyordu: Yazar Nihat Genç Entübe Edildi
Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ve dün öğlen saatlerinde entübe edildiği açıklandı.
Nihat Genç’in 4. evre akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.
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68 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden biri olarak dikkat çeken bir isim.
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Erdem Altay’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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