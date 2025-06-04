Yerel Seçimden Sonra Kaç Belediye Başkanı Tutuklandı? Kaç Belediyeye Kayyum Atandı?
İBB’ye düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 5 CHP’li belediye başkanı da tutuklanmıştı. Böylece CHP’nin İstanbul’da büyükşehir ve 8 ilçe belediye başkanı tutuklanmış oldu.
Son tutuklamalarla birlikte CHP’li toplam 11 belediye başkanı cezaevine gönderildi. Ayrıca CHP’li Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum atandı.
Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra DEM Partili 3 belediye başkanı tutuklanırken, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 DEM Partili belediyeye kayyum atandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde yüzde 37,8 oy oranına ulaşarak 1. parti olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Parti’de 10 belediye başkanının yerine kayyum atandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın