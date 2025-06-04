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Yerel Seçimden Sonra Kaç Belediye Başkanı Tutuklandı? Kaç Belediyeye Kayyum Atandı?

Yerel Seçimden Sonra Kaç Belediye Başkanı Tutuklandı? Kaç Belediyeye Kayyum Atandı?

CHP DEM Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 13:00

İBB’ye düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 5 CHP’li belediye başkanı da tutuklanmıştı. Böylece CHP’nin İstanbul’da büyükşehir ve 8 ilçe belediye başkanı tutuklanmış oldu.

Son tutuklamalarla birlikte CHP’li toplam 11 belediye başkanı cezaevine gönderildi. Ayrıca CHP’li Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum atandı.

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra DEM Partili 3 belediye başkanı tutuklanırken, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 DEM Partili belediyeye kayyum atandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde yüzde 37,8 oy oranına ulaşarak 1. parti olmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde yüzde 37,8 oy oranına ulaşarak 1. parti olmuştu.

Son yerel seçimde büyük zafer elde eden CHP’nin ülke genelinde toplam 11 belediye başkanı tutuklandı. Ayırca CHP’li 3 belediyeye terör soruşturması nedeniyle kayyum atandı.

Tutuklanan CHP’li belediye başkanları şöyle; 

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekrem İmamoğlu

  • Esenyurt Belediye Başkanı: Ahmet Özer (Yerine kayyum atandı)

  • Beşiktaş Belediye Başkanı: Rıza Akpolat 

  • Beykoz Belediye Başkanı: Alaattin Köseler 

  • Şişli Belediye Başkanı: Resul Emrah Şahan (Yerine kayyum atandı)

  • Beylikdüzü Belediye Başkanı: Murat Çalık

  • Büyükçekmece Belediye Başkanı: Hasan Akgün

  • Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı: Hakan Bahçetepe

  • Avcılar Belediye Başkanı: Utku Caner Çaykara

  • Ceyhan Belediye Başkanı: Kadir Aydar

  • Seyhan Belediye Başkanı: Oya Tekin

  • Ovacık Belediye Başkanı: Mustafa Sarıgül (Tutuklanmadı, sadece kayyum atandı)

DEM Parti’de 10 belediye başkanının yerine kayyum atandı.

DEM Parti’de 10 belediye başkanının yerine kayyum atandı.

DEM Parti ise 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 5,7 oy oranına ulaşmış ve 3 büyükşehir belediyesi, 7 il belediyesi ve 58 ilçe belediyesini kazanmıştı.

Yerel seçimlerden sonra DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Mersin’in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan tutuklandı. Ayrıca DEM Partili 10 belediyeye de kayyum atandı.

Kayyum atanan DEM Partili belediyeler şöyle;

  • Hakkari Belediye Başkanı: Mehmet Sıddık Akış (Tutuklandı)

  • Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk

  • Batman Belediyesi: Gülistan Sönük

  • Halfeti Belediyesi: Mehmet Karayılan

  • Tunceli Belediyesi: Cevdet Konak

  • Bahçesaray Belediyesi: Ayvaz Hazır

  • Akdeniz Belediyesi: Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan (Tutuklandılar)

  • Siirt Belediyesi: Sofya Alağaş

  • Van Büyükşehir Belediyesi: Abdullah Zeydan

  • Kağızman Belediyesi: Mehmet Alkan

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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