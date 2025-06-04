Yerel Seçimden Sonra Kaç Belediye Başkanı Tutuklandı? Kaç Belediyeye Kayyum Atandı?

İBB’ye düzenlenen 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 5 CHP’li belediye başkanı da tutuklanmıştı. Böylece CHP’nin İstanbul’da büyükşehir ve 8 ilçe belediye başkanı tutuklanmış oldu.

Son tutuklamalarla birlikte CHP’li toplam 11 belediye başkanı cezaevine gönderildi. Ayrıca CHP’li Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum atandı.

Öte yandan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra DEM Partili 3 belediye başkanı tutuklanırken, 2’si büyükşehir olmak üzere 10 DEM Partili belediyeye kayyum atandı.