Abdulkadir Selvi’den Tepki: CHP’li Belediye Başkanlarının Gözaltı Görüntüleri Gündem Olmuştu

Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısındaki ilgili kısım şöyle;

“Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve eski Milletvekili Aykut Erdoğdu dün mahkemeye çıkarıldılar. Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı.”