Abdulkadir Selvi’den Tepki: CHP’li Belediye Başkanlarının Gözaltı Görüntüleri Gündem Olmuştu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve yöneticilerin gözaltı görüntüleri çok konuşulmuştu.
Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi görüntülere tepki göstererek, “Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara bu muamelenin yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.
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İBB’ye yapılan 5. dalga operasyonda gözaltına alınan başkan ve bürokratların görüntüleri çok konuşulmuştu.
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“Onlara bu muameleyi yapamazsın”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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