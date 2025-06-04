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Abdulkadir Selvi’den Tepki: CHP’li Belediye Başkanlarının Gözaltı Görüntüleri Gündem Olmuştu

Abdulkadir Selvi’den Tepki: CHP’li Belediye Başkanlarının Gözaltı Görüntüleri Gündem Olmuştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve yöneticilerin gözaltı görüntüleri çok konuşulmuştu.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi görüntülere tepki göstererek, “Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara bu muamelenin yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

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İBB’ye yapılan 5. dalga operasyonda gözaltına alınan başkan ve bürokratların görüntüleri çok konuşulmuştu.

İBB’ye yapılan 5. dalga operasyonda gözaltına alınan başkan ve bürokratların görüntüleri çok konuşulmuştu.

CHP’li belediye başkanları ve yöneticiler polis ekipleri tarafından sağlık kontrolüne götürülürken sıraya dizilmiş ve kameraların görüntü almasına izin verilmişti.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında görüntülere tepki gösterdi.

“Onlara bu muameleyi yapamazsın”

“Onlara bu muameleyi yapamazsın”

Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısındaki ilgili kısım şöyle;

Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve eski Milletvekili Aykut Erdoğdu dün mahkemeye çıkarıldılar. Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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