CHP İstanbul’da 26 İlçe Belediyesini Kazanmıştı: İstanbul’da Kaç CHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı. 30 Ekim 2024’te tutuklanan Özer için 15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek' suçlamaları ile 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

İstanbul’da tutuklanan 3’üncü CHP’li başkan ise Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler oldu. Köseler, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla 4 Mart 2025’te tutuklandı.