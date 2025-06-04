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CHP İstanbul’da 26 İlçe Belediyesini Kazanmıştı: İstanbul’da Kaç CHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı?

CHP İstanbul’da 26 İlçe Belediyesini Kazanmıştı: İstanbul’da Kaç CHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı?

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:03

Cumhuriyet Halk Partisi son yapılan yerel seçimlerde birinci parti olmuş ve İstanbul’da büyükşehir ile birlikte 26 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.

Yerel seçimden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 8 ilçenin de CHP’li belediye başkanı tutuklandı.

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Yerel seçimden sonra tutuklanan ilk isim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu.

Yerel seçimden sonra tutuklanan ilk isim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanmış ve yerine kayyum atanmıştı. 30 Ekim 2024’te tutuklanan Özer için  15 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek' suçlamaları ile 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

İstanbul’da tutuklanan 3’üncü CHP’li başkan ise Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler oldu. Köseler, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla 4 Mart 2025’te tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “yolsuzluk”, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise “terör” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Şişli Belediyesi’ne Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum da atanmıştı.

Son yapılan operasyonda gözaltına alınan tüm belediye başkanları da tutuklandı.

Son yapılan operasyonda gözaltına alınan tüm belediye başkanları da tutuklandı.

31 Mayıs’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bu akşam saatlerinde tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde AKP'nin çoğunlukta olması sebebiyle yeni yapılacak seçimde yönetim AKP'ye geçebilir. 

Son tutuklamalarla birlikte CHP’nin İstanbul’daki 9 belediye başkanı tutuklanmış oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cindirella Man

İlk belediye baskanı tutuklandığında ahkam kesenler bunun bir prova oldugunu çok geç anladılar ilkini yerden yere vuruyorlardı o zamanda yazmıştım bunlar yal... Devamını Gör

Bozkurt

Aslında bunlar 10 senelik normalleştirme ve gaflet uykusunun sonuçları.

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