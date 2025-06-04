CHP İstanbul’da 26 İlçe Belediyesini Kazanmıştı: İstanbul’da Kaç CHP’li Belediye Başkanı Tutuklandı?
Cumhuriyet Halk Partisi son yapılan yerel seçimlerde birinci parti olmuş ve İstanbul’da büyükşehir ile birlikte 26 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.
Yerel seçimden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 8 ilçenin de CHP’li belediye başkanı tutuklandı.
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Yerel seçimden sonra tutuklanan ilk isim Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklandı.
Son yapılan operasyonda gözaltına alınan tüm belediye başkanları da tutuklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İlk belediye baskanı tutuklandığında ahkam kesenler bunun bir prova oldugunu çok geç anladılar ilkini yerden yere vuruyorlardı o zamanda yazmıştım bunlar yal... Devamını Gör
Aslında bunlar 10 senelik normalleştirme ve gaflet uykusunun sonuçları.
Çok demokrasik bi süreç yaşanıyor
Sadece 1 büyükşehir ve 8 ilçeye çökmekle kalmazlar. Hazımsızlık büyük.