AKP’li Şamil Tayyar’dan CHP’li Belediye Başkanlarının Görüntülerinin Servis Edilmesine Tepki
AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı ve bürokratların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Tayyar, görüntüler hakkında “Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı” dedi.
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CHP’li belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülürken çekilen görüntülerinin servis edilmesine AKP’li Şamil Tayyar’dan tepki geldi.
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Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
AKP’li bir başka isim avukat Mücahit Birinci de görüntülere şu sözlerle tepki gösterdi:
Gazeteci Altan Sancar da görüntüler hakkında şu yorumu yaptı 👇
CHP kanadından açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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