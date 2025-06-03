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AKP’li Şamil Tayyar’dan CHP’li Belediye Başkanlarının Görüntülerinin Servis Edilmesine Tepki

AKP’li Şamil Tayyar’dan CHP’li Belediye Başkanlarının Görüntülerinin Servis Edilmesine Tepki

CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2025 - 13:09

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı ve bürokratların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi. Tayyar, görüntüler hakkında “Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı” dedi.

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CHP’li belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülürken çekilen görüntülerinin servis edilmesine AKP’li Şamil Tayyar’dan tepki geldi.

CHP’li belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülürken çekilen görüntülerinin servis edilmesine AKP’li Şamil Tayyar’dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar “Mücadeleye devam ama usulünce…” yorumunu yaptı.

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

'AK Parti, eski Türkiye’nin tüm kötü alışkanlıklarını silen devrim niteliğinde önemli reformlar yaptı.

İktidara gelir gelmez ilk işlerinden biri, ceza kanunu ve yargılama usullerini tümden değiştirmekti.

Temel amaç, kişilik haklarını korumak, adil yargılamayı temin etmekti.

Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı.

Mücadeleye devam ama usulünce…'

AKP’li bir başka isim avukat Mücahit Birinci de görüntülere şu sözlerle tepki gösterdi:

AKP’li bir başka isim avukat Mücahit Birinci de görüntülere şu sözlerle tepki gösterdi:

“Henüz haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan soruşturma şüphelilerinin, emniyet marifetiyle topluma sergilenmesini hukukçu olarak doğru bulmuyorum.

Bu sergileme işlemi soruşturmanın kendisine zarar verir. Toplumun bir kesiminin kafasındaki 'bu yargılama siyasidir' tezine destek verici niteliktedir. 

Türk tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Ahtapot her yeri sarmış, milyarlarca TL iç edilmiş. 

Bu sebeple bu kadar değerli bir soruşturmayı bu usulsüz şovlarla akamete uğratmamak esastır.”

Gazeteci Altan Sancar da görüntüler hakkında şu yorumu yaptı 👇

Gazeteci Altan Sancar da görüntüler hakkında şu yorumu yaptı 👇

CHP kanadından açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi.

CHP kanadından açıklama da CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’tan geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu görüntülere tepki göstererek şunları söyledi: 'Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde böylesine açık bir düşman hukuku uygulanmadı. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını ve ülkesine hizmet eden bürokratları savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüleri servis edenler hukuku, adaleti, masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Unutulmasın: Hukuk bir gün herkese lazım olacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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