Tepki Çeken Görüntüler: Kadın Kıyafeti Giydirip Kayda Aldılar
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre kuş hırsızlığı yapan 2 gence kadın kıyafeti giydirilip işkence yapıldı. Kuşların sahibi gençleri kameraya alarak görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı.
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Olay Arnavutköy’ün Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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