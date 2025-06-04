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Tepki Çeken Görüntüler: Kadın Kıyafeti Giydirip Kayda Aldılar

Tepki Çeken Görüntüler: Kadın Kıyafeti Giydirip Kayda Aldılar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:36

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre kuş hırsızlığı yapan 2 gence kadın kıyafeti giydirilip işkence yapıldı. Kuşların sahibi gençleri kameraya alarak görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı.

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Olay Arnavutköy’ün Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay Arnavutköy’ün Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kuşları çalan 2 kişiyi; bir grup genç tespit ederek yakaladı. Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. 

Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

O anlar

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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