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Marmaray’da Yumruklu Saldırıda Gündem Olan ‘Mavi Gömlekli’ İlk Kez Konuştu

Marmaray’da Yumruklu Saldırıda Gündem Olan ‘Mavi Gömlekli’ İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:21

İstanbul'da geçen günlerde Marmaray'da çekilen görüntülere tepki çığ gibi büyüdü. Bir babanın iki çocuğu yanında yumruklu saldırıya uğraması infiale neden oldu. Yumruk atan E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken görüntülerde yer alan ve sosyal medyada 'mavi gömlekli' olarak anılan İbrahim Aktan isimli kişinin de saldırdığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Aktan'a tehditler yağarken 'mavi gömlekli' ilk kez konuştu. Hürriyet'ten Musa Kesler ve Ali Rıza Akbulut'a konuşan Aktan, 'Ölüm tehditleri alıyorum, evimde kalamıyorum. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim' dedi.

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Marmaray'da çekilen görüntüler, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

Marmaray'da çekilen görüntüler, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.

İstanbul Marmaray'da geçen günlerde başlayan tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü. Deniz Eroğlu adlı bir kişi, iki çocuğuyla bindiği Marmaray'da kapı önünde duran genç bir kadınla tartıştı. Tartışmanın ardından genç kadın ağlamaya başladı ve olaya pek çok yolcu müdahil oldu. Oklar, genç kadının ağlamasına neden olan Deniz Eroğlu'na çevrildi ve yolcular tepki gösterdi. Ancak yaşanan tartışma, kısa sürede önü kesilmeyen bir kavgaya dönüştü. Deniz Eroğlu, E.D. adlı kişi tarafından çocuklarının yanında yumruklu saldırıya uğradı.

Olaya dahil olan bir başka kişi ise sosyal medyada 'mavi gömlekli saldırgan' olarak anıldı ve kısa sürede tepkilerin odağı oldu. 'Mavi gömlekli' İbrahim Aktan'ın, Deniz Eroğlu'na saldırdığı ve olayı ateşlediği ileri sürüldü. Sosyal medyada İbrahim Aktan'a yönelik tepkiler sıralandı ve ölüm tehditleri savruldu.

Olay anının görüntülerini buradan izleyebilirsiniz👇🏻

'Mavi gömlekli' ilk kez konuştu, yaşananları anlattı.

'Mavi gömlekli' ilk kez konuştu, yaşananları anlattı.

Günlerce süren tepkilerin ardından İbrahim Aktan, olayla ilgili Hürriyet'ten Musa Kesler ve Ali Rıza Akbulut'a konuştu. Ölüm tehditleri aldığı için farklı adreste kalan İbrahim Aktan yaşananları anlattı:

'Mimarlık öğrencisiyim. Okuldan eve gitmek için Marmaray’a binmiştim. Bostancı’da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle ‘Sen niye orada durup beni engelliyorsun?’ diye yüklendi. Ama yan taraf bomboş, oradan kolayca geçilebilirdi. Kız ‘Afedersiniz abi’ dedi. Buna rağmen adam devam etti. 

Kapı kapandı, yolculuk başladı. Sözleri hakarete dönüşmeye başladı. Etraftakiler de rahatsız oldu kıza böyle yapılmasından. Mırıldanmaya başladılar. Kız da titreyerek ağlamaya başladı.

O yumruk atan şahıs da ‘Niye bu tonda konuşuyorsunuz?’ diye uyardı. Çocuklu baba ile tartışmaya başladılar. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ deyince ben de dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, müdahil oldum. Sadece sözlü uyarı yaptım, o adamın vuracağını hiç düşünmemiştim.

Kapı açılır açılmaz o adam döndü yumruk attı, diğer adamın burnu patladı. Ayırmak için araya ilk ben girdim, yumruk atanı da ittim. ‘Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?’ dedim. Sonra yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi.'

"Tehditler nedeniyle evimde kalamıyorum. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim."

"Tehditler nedeniyle evimde kalamıyorum. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim."

Marmaray’da indikten sonra Deniz Eroğlu’nun yanına giderek “Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?” Dediğini aktaran Aktan, her şeyin ani olduğunu ve olay sırasında çocukları düşünemediğini belirtti. Çocukların haline üzüldüğünü dile getiren Aktan, kendisinin ve ailesinin telefonlarına ölüm tehditleri geldiğini dile getirerek, “Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diye. Sonra bir boyut daha atladılar. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar gelmeye başladı. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi bozuldu” dedi. 

‘Mavi gömlekli’ sözleriyle hedef gösterilen Aktan, “Sosyal medyada ‘mavi gömlekli çocuk’ diye yayıldım. Kimlik bilgilerim, bütün detaylar paylaşılmış. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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