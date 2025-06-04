Marmaray’da Yumruklu Saldırıda Gündem Olan ‘Mavi Gömlekli’ İlk Kez Konuştu
İstanbul'da geçen günlerde Marmaray'da çekilen görüntülere tepki çığ gibi büyüdü. Bir babanın iki çocuğu yanında yumruklu saldırıya uğraması infiale neden oldu. Yumruk atan E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken görüntülerde yer alan ve sosyal medyada 'mavi gömlekli' olarak anılan İbrahim Aktan isimli kişinin de saldırdığı ileri sürüldü. Sosyal medyada Aktan'a tehditler yağarken 'mavi gömlekli' ilk kez konuştu. Hürriyet'ten Musa Kesler ve Ali Rıza Akbulut'a konuşan Aktan, 'Ölüm tehditleri alıyorum, evimde kalamıyorum. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim' dedi.
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Marmaray'da çekilen görüntüler, ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi.
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'Mavi gömlekli' ilk kez konuştu, yaşananları anlattı.
"Tehditler nedeniyle evimde kalamıyorum. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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