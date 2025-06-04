Kurban Bayramı’nda Baklava Yerken İki Kere Düşünün: Baklavadan Bakteri Çıktı!
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi. Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarını söyledi.
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Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.
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Küf, maya ve koliform grubu bakteriler açısından 50’ye yakın örneği değerlendirdikleri çalışmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Ne oluyoruz ya gerçekten? Ne ülkemin sebzesine güvenebiliyorum ne tatlısına güvenebiliyorum ne susamına ne fıstığına ne adeletine ne ekonomisine ne başka bir... Devamını Gör
Ecoli ölümcül bir bakteri DEĞİLDİR