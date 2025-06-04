Kurban Bayramı’nda Baklava Yerken İki Kere Düşünün: Baklavadan Bakteri Çıktı!

“Adana yöresinde halka tatlılar sıklıkla tüketilir. Bu tatlıyı sokak satıcılarında kaldırımlarda iki adıma bir görebilirsiniz. Bunun yanında bayramlarda cezerye, lokum çokça tüketilir. Ayrıca olmazsa olmazımız evlerde dahi yapılan ve şu an çok çeşidi çıkan baklavalar bizim milli tatlımızdır. Bunların tamamını kapsayan bir laboratuvar çalışması yaptık. Cezerye örneklerinin birçoğu koliform açısından kirli bulundu. Lokum örneklerinde ise beklemediğim halde orada da çalıştığımız örneklerin 3’te 2’sinde koliform, maya ve küfe rastlandı. Esas sürprizi baklava yaptı. Baklava sadece şekerli ürün değil. Onun içerisine fıstık, ceviz konulup süslemeler yapılıyor. Baklavalarda yaptığımız çalışmada yine maya, küf ve koliformlar bulundu. Fakat baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu durum baklavayı hazırlayan personelin hijyen eksikliğinden ya da ceviz ve fıstıkların mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmamasından kaynaklı olabilir. Baklavada bunu görmek üzücü oldu. Bunun hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Özellikle çocuk ve yaşlıların bağışıklığı daha düşük olduğu için bu ürün çok tüketildiğinde ishal, kusma, bulantı gibi durumlarla kendini gösterebilir. Halka tatlılarda da koliformlarla karşılaştık ama insanlarda, üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve deride normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilen ‘Staphylococcus aureus’ bakterisine rastladık. Bu da gıda zehirlenmesi yapar. Yapım aşaması, servisi göz önüne alındığında öksürüp, hapşıran, elinde yara olabilen personel tatlıyı bu şekilde kirletebilir. Bir de çok fazla dış ortamlara maruz kalarak satıldığından maya ve küf açısından daha kirli bulundu.”