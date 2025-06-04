onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanlığı, İçinden Arsenik, Bor ve Kurşun Çıkan Oyuncak Hakkında Toplatma Kararı Verdi

Ticaret Bakanlığı, İçinden Arsenik, Bor ve Kurşun Çıkan Oyuncak Hakkında Toplatma Kararı Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2025 - 10:36

Ticaret Bakanlığı, “Baba” markalı 'slime'da çocuk sağlığını tehdit eden arsenik, bor ve kurşun tespit etti. Zehirli içeriği nedeniyle ürün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklendi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çocuk ürünlerinden biri daha Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklendi, ürün hakkında toplatılma kararı verildi.

Çocuk ürünlerinden biri daha Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklendi, ürün hakkında toplatılma kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, 'Baba' markasına ait bir slime içeriğinde insan sağlığına zararlı arsenik, bor ve kurşun maddeleri tespit etti.

Ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesine dahil edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi. 03 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan bildirime göre, 'yumuşak oyuncaklar' grubunda yer alan ürün, toksik ağır metaller nedeniyle güvensiz bulundu.

Ticaret Bakanlığı, ürüne ilişkin olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma işlemi başlatıldığını bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın