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Çocuk Kıyafeti, Oyuncak, Deterjan! Ticaret Bakanlığı 6 Ürünü Piyasadan Toplatıyor

Çocuk Kıyafeti, Oyuncak, Deterjan! Ticaret Bakanlığı 6 Ürünü Piyasadan Toplatıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 13:19

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan bazı ürünleri 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 6 ürün ‘güvensiz’ olarak sınıflandırıldı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı’nın riskli ürünler açıklamasında 6 ürün hakkında piyasadan toplatılma kararı verildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’nın riskli ürünler açıklamasında 6 ürün hakkında piyasadan toplatılma kararı verildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi sağlık riskleri tespit edildiği bildirildi. Denetim sonuçlarına göre; çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve bazı temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle “güvensiz” olarak sınıflandırıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bakanlığın çok daha sıkı denetimler yapıp adaletli davranıp el koyması lazım!