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Belediye ve Sendika Anlaştı: İzmir’deki İşçi Grevi Sona Erdi

Belediye ve Sendika Anlaştı: İzmir’deki İşçi Grevi Sona Erdi

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2025 - 14:28 Son Güncelleme: 04.06.2025 - 14:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı işçilerin başlattığı grev sona erdi. Sendika, başkan Cemil Tugay’ın yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı 23 bin işçi “eşit işe eşit ücret” sloganı ile greve gitmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı 23 bin işçi “eşit işe eşit ücret” sloganı ile greve gitmişti.

Türkiye’nin gündemine oturan grevle ilgili belediye ile sendika arasında 7. günde anlaşma sağlandı. İşçilerin temsilcisi sendika, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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