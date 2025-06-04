Belediye ve Sendika Anlaştı: İzmir’deki İşçi Grevi Sona Erdi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı 23 bin işçi “eşit işe eşit ücret” sloganı ile greve gitmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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