İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde! İşçilerin Talebi Ne? Grev İçin Kim, Ne Dedi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevi sürdürüyor. Çalışanların haklarını savunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için toplu olarak iş bırakmaları tartışmalara neden oldu. Peki İzmir’deki grevde son durum ne? Greve kim, ne dedi?
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İzmir'de greve çıkan 23 bin işçi ne istiyor?
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İşçiler grevin 5. gününde Konak Pier alanından Cumhuriyet Meydanı'na sloganlar atarak yürüdü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Böyle bir maliyetin belediyemizce karşılanması ne yazık ki mümkün değildir."
İşçilerin grevde olması nedeniyle hizmette aksamalar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöp topladı.
Cemil Tugay'ın çöp topladığı anlar kameralara böyle yansıdı:
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İşçilerin grevi tartışmaları da alevlendirdi. Kimi istenen ücrete değinerek grevin haksızlık olduğunu dile getirdi kimi ise grevin haklılığını anlattı.
"İşçiler ve sendika greve gitti diye adeta suçlu ilan edilecek. Sakin olun lütfen! Grev haktır."
Sosyal medya greve destek verenler ve destek vermeyenler olarak ikiye ayrıldı. İlk önce grevin bir hak olduğunu dile getirip destekleyenlere bakalım👇🏻
"Tek isteğimiz: Eşit işe, eşit ücret"
"Öğretici oluyor..."
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"Grev hakkı tam olarak bu."
👇🏻
"Memleketi bu hale getirenlerle kavga edilir."
"Grev kırıcılığını övmeyelim."
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Grevi haksız bulanlar da vardı👇🏻
"Grevin bu kadar sert tepki çektiğini görüyorum..."
"Gücünüz CHP'li belediyelere mi yetiyor sadece."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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