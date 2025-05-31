Bir Vatandaş İzmir'de Grev Yapan İşçilere Tepki Gösterdi: "Aldıkları Maaşı Beğenmiyorlar, Bunları Kovun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde görev yapan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle grev kararı aldı. Bu grev kararının ardından İzmir genelinde, temizlikten ulaşıma kadar geniş bir yelpazede hizmetlerde aksamalar meydana geldi.
İzmirli bir vatandaş eylem yapan işçileri kaydederek yaşananlara tepki gösterdi. 'Aldıkları zammı beğenmiyorlar, yarı maaşınıza çalışacak insanlar var. Bunları kovun, ödenen tazminatı yarı maaşlı çalışacaklardan karşılarsınız zaten.' diyen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genelİş Sendikası ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi müzakerelerine dair bir açıklamada bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bunları AKP'li belediyelerde yapabilen var mı?
kusura kalmasın kimse ama adam çok haklı. her hafta ayrı bir belediye de sürekli grev var. bu işin sonu yok. zam için grev yapacağınıza devleti, ekonomiyi el... Devamını Gör