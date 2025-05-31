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Bir Vatandaş İzmir'de Grev Yapan İşçilere Tepki Gösterdi: "Aldıkları Maaşı Beğenmiyorlar, Bunları Kovun"

Bir Vatandaş İzmir'de Grev Yapan İşçilere Tepki Gösterdi: "Aldıkları Maaşı Beğenmiyorlar, Bunları Kovun"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 16:28

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde görev yapan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle grev kararı aldı. Bu grev kararının ardından İzmir genelinde, temizlikten ulaşıma kadar geniş bir yelpazede hizmetlerde aksamalar meydana geldi.

İzmirli bir vatandaş eylem yapan işçileri kaydederek yaşananlara tepki gösterdi. 'Aldıkları zammı beğenmiyorlar, yarı maaşınıza çalışacak insanlar var. Bunları kovun, ödenen tazminatı yarı maaşlı çalışacaklardan karşılarsınız zaten.' diyen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genelİş Sendikası ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi müzakerelerine dair bir açıklamada bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genelİş Sendikası ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi müzakerelerine dair bir açıklamada bulundu.

Tugay, işçilere yeni bir teklif sunarak, yan ödemelerin tümünü ortadan kaldırmayı ve net maaş üzerinden teklif sundu. 

“Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım! Aylık net ücret olarak 65.000 Lira’dan başlayan, 80.000 Lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa %10 daha ekleyelim: bu da en az 71.500 Lira’dan 88.000 Lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir.”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Bunları AKP'li belediyelerde yapabilen var mı?

Mine kaygaz

kusura kalmasın kimse ama adam çok haklı. her hafta ayrı bir belediye de sürekli grev var. bu işin sonu yok. zam için grev yapacağınıza devleti, ekonomiyi el... Devamını Gör