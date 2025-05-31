Bir Vatandaş İzmir'de Grev Yapan İşçilere Tepki Gösterdi: "Aldıkları Maaşı Beğenmiyorlar, Bunları Kovun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde görev yapan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle grev kararı aldı. Bu grev kararının ardından İzmir genelinde, temizlikten ulaşıma kadar geniş bir yelpazede hizmetlerde aksamalar meydana geldi.

İzmirli bir vatandaş eylem yapan işçileri kaydederek yaşananlara tepki gösterdi. 'Aldıkları zammı beğenmiyorlar, yarı maaşınıza çalışacak insanlar var. Bunları kovun, ödenen tazminatı yarı maaşlı çalışacaklardan karşılarsınız zaten.' diyen adamın sözleri sosyal medyada gündem oldu.