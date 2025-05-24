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Afyon Kocatepe Üniversitesinin Okulu Derece ile Bitiren Öğrencilerine Verdiği Ödül Gündem Oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Okulu Derece ile Bitiren Öğrencilerine Verdiği Ödül Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 18:07

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Eğitim hayatında derece ile mezun olmak, öğrenciler için büyük bir başarı ve değer taşır. Bu durum, onların çabalarının, emeklerinin ve özverilerinin bir sonucudur. Bu başarı, onların gelecekteki kariyerlerine ve hayatlarına olumlu bir şekilde yansır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerine bir hediye vermek istedi. Fakat seçtikleri hediye gündem oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Öğrencilere diplomaları ile birlikte birer çanta hediye edildi.

Öğrencilere diplomaları ile birlikte birer çanta hediye edildi.

Eğitim hayatları biten öğrencilere çanta hediye edilmesi kimilerine oldukça garip gelirken kimileri ise üniversitelerin bütçelerine göre verilen hediyenin normal olduğunu savundu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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