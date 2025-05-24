Afyon Kocatepe Üniversitesinin Okulu Derece ile Bitiren Öğrencilerine Verdiği Ödül Gündem Oldu

Eğitim hayatında derece ile mezun olmak, öğrenciler için büyük bir başarı ve değer taşır. Bu durum, onların çabalarının, emeklerinin ve özverilerinin bir sonucudur. Bu başarı, onların gelecekteki kariyerlerine ve hayatlarına olumlu bir şekilde yansır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi'nden mezun olan öğrencilerine bir hediye vermek istedi. Fakat seçtikleri hediye gündem oldu.